Durante il daytime de L'Isola dei Famosi, in onda venerdì 12 maggio, Marco Mazzoli ha criticato Gianmaria Sainato. Stando al punto di vista dello speaker radiofonico, il nuovo naufrago sarebbe arrivato in Honduras con l'intenzione di mettere zizzania tra i concorrenti. Inoltre vorrebbe far passare lui e Paolo Noise come due "bulli" solo per aver fatto ironia su alcuni compagni d'avventura.

Le dichiarazioni di Mazzoli

Tra Marco Mazzoli e Gianmaria Sainato non corre buon sangue. In occasione del daytime di ieri, lo speaker radiofonico si è ritrovato a parlare con alcuni naufraghi di Gianmaria: "L'altro giorno mi ha detto di prenderlo in giro su tutto, ma non sul suo orientamento".

Secondo Mazzoli, Sainato vorrebbe farlo passare per la persona che non è: "Sta manipolando tutti per dire che faccio bullismo". Mazzoli ha ribadito di non avere mai preso di mira nessuno, ma di essersi solo limitato a fare ironia.

Per Marco, Gianmaria Sainato è arrivato a L'Isola dei Famosi solo ed esclusivamente per mettere zizzania nel gruppo: "É una persona cattiva che sta facendo di tutto per metterci in una posizione falsa". A tal proposito Mazzoli ha deciso di trattare con indifferenza Sainato, in modo da non dargli modo di creare appigli per nuove discussioni.

La versione di Sainato

Dal canto suo, anche Gianmaria Sainato si è sfogato con Helena spiegando di non sopportare l'atteggiamento adottato da Mazzoli: "Mi hanno preso di mira".

Secondo lui, nessuno dei naufraghi avrebbe preso le sue difese. A detta del modello, alcuni naufraghi avrebbero fatto una confidenza su Mazzoli e Noise: "Mi hanno detto che non vedono l'ora che vanno via, perché in puntata si parla solo di loro".

A quel punto Helena ha consigliato a Gianmaria di parlarne con Andrea Lo Cicero, ma il modello ha sostenuto che neanche lui sia un buon amico visto che alle spalle parla spesso e volentieri male dei suoi compagni d'avventura.

Il commento di alcuni utenti del web

Le critiche di Marco Mazzoli nei confronti di Gianmaria Sainato non sono passate inosservate ai telespettatori del reality show.

Su Twitter, alcuni utenti hanno spezzato una lancia a favore del neo concorrente: "Scagliarsi contro Gianmaria che è la bontà in persona. Voglio proprio vedere cosa li ha portati a trattarlo male, come scritto nelle anticipazioni.

Secondo me non c'è un motivo, bensì solo cattiveria". Un altro utente ha insinuato che Mazzoli e Noise hanno preso di mira Gianmaria, facendolo passare come lo zimbello del gruppo: "Marco e Paolo sono entrati come i comici e si stanno rivelando dei pessimi soggetti".

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha preso le difese di Marco Mazzoli sostenendo che Sainato si sia offeso senza motivo.