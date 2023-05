La puntata di Beautiful in onda mercoledì 17 maggio su Canale 5 alle ore 13:40, sarà ricca di sorprese e colpi di scena per i telespettatori. Grace Buckingham (Cassandra Creech) noterà uno strano atteggiamento in sua figlia Paris e comincerà a sospettare che la giovane tradisca Zende. Pertanto la donna deciderà di confrontarsi proprio con Zende: il ragazzo sarà assai preoccupato per i dubbi di Grace verso Paris e quindi riterrà opportuno avere un confronto con lei, il prima possibile.

Successivamente Thomas Forrester (Matthew Atkinson) riuscirà a smascherare Sheila Carter, una volta per tutte, e scoprirà che la donna ha fatto ubriacare Brooke per vendicarsi, così deciderà di affrontarla a muso duro.

Beautiful, puntata del 17 maggio: Grace non si fida di Paris

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 17 maggio, rivelano che Grace farà un'importante confessione a Zende e gli confesserà di avere dei sospetti sulla fedeltà di sua figlia Paris (Diamond White). Zende non prenderà tanto alla leggera le parole della donna, così deciderà di parlare direttamente con Paris, per avere conferma o smentita delle voci che stanno circolando sulla sua supposta infedeltà. Zende, infatti, sarà ancora ignaro della relazione tra la sua amata Paris e Carter.

In seguito Zende (Rome Flynn) si recherà dalla sua fidanzata per avere un confronto diretto: la giovane si difenderà strenuamente, negando con forza, ma allo stesso tempo, ammetterà di aver avuto degli atteggiamenti ambigui, che avrebbero potuto far pensare male.

La situazione si farà tesa al punto che Zende chiederà alla sua compagna di fare chiarezza subito, prima che la situazione diventi irreparabile.

Thomas affronta Sheila

Altre questioni amorose caratterizzeranno la puntata di Beautiful di mercoledì 17 maggio: Thomas sarà ancora all'oscuro dell'inganno ordito da Sheila (Kimberlin Brown).

Ben presto, però, il giovane Forrester riuscirà a smascherare Carter e scoprirà che la donna è stata l'artefice della rottura tra Brooke e Ridge. Sheila, infatti, ammetterà di aver fatto ubriacare Logan di proposito e confesserà di aver agito per vendetta. Thomas non accetterà l'idea che Carter abbia messo in pericolo Brooke, oltre ad averla fatta lasciare con suo padre e le dirà di essere stata pericolosa e irresponsabile.

Logan, intanto, sarà sempre più pentita delle proprie azioni e comprenderà l'allontanamento di Ridge senza fare troppi problemi. Grace, invece, sarà assai preoccupata per il futuro di sua figlia Paris e sarà sempre più convinta che la giovane stia tradendo Zende. Ben presto, però, la signora Buckingham scoprirà che l'amante di Paris in realtà è Carter.