Su Twitter, è scoppiata una sorta di polemica che ha visto coinvolto Luca Onestini. Durante i giorni di pioggia che hanno investito l'Emilia Romagna, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha deciso di sponsorizzare un sito con cui collabora. Nel video finito al centro delle critiche, Luca invita i suoi follower a dare un senso anche alle giornate "no".

Il video di Onestini

Lo scorso 17 maggio, l'Emilia Romagna è stata colpita da un'ondata di maltempo eccezionale.

Luca Onestini essendo di Castel San Pietro Terme si è ritrovato a casa mentre la pioggia si trasformava in alluvione.

Dal momento che l'influencer non poteva uscire di casa ha deciso di sponsorizzare un sito di aste online: "Questo tempo continua a farci penare, ma l'importante è trovare un senso alle cose che troppo senso non hanno". L'ex gieffino si è detto favorevole a rendere produttivo ogni secondo e successivamente ha menzionato nuovamente il maltempo che stava colpendo la sua regione: "Se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco".

Nel video Luca ha proseguito spiegando i prodotti vinti nella precedente asta e ha cercato di spronare i suoi follower a giocare.

La reazione di alcuni utenti del web

Il video pubblicato da Luca Onestini mentre sull'Emilia Romagna si stava abbattendo una vera e propria alluvione, non è passato inosservato ad alcuni utenti di Twitter.

Il foodblogger Fran Altomare ha postato il video di Onestini e ha commentato con sarcasmo: "Mettere una roba del genere insieme ad una tragedia di dimensioni incalcolabili. RIP amico mio. E ora si punta su...".

Un utente ha accusato Luca di essere una persona poca empatica e sensibile, mentre un altro utente ha chiesto rispetto per quello che stava accadendo.

Un utente si è detto schifato dalla sponsorizzazione di Luca Onestini, mentre un altro ancora ha affermato: "Vergogna".

Tra i vari utenti, c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore dell'influencer romagnolo spiegando che non c'è alcun collegamento tra l'ondata di maltempo e la sponsorizzazione.

Onestini sull'alluvione in Romagna: 'Purtroppo la situazione continua ad essere questa'

Prima del video finito al centro delle polemiche, Luca Onestini aveva postato un video su Instagram in cui mostrava la situazione che si presentava fuori dalla sua abitazione: "Purtroppo la situazione continua ad essere questa".

In merito alle critiche che lo hanno coinvolto per la sponsorizzazione, il diretto interessato ha preferito la via del silenzio. In quel momento Onestini non poteva sapere che l'allerta rossa si sarebbe trasformata in alluvione facendo milioni di danni, sfollati e vittime.