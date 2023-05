A L'Isola dei Famosi nella giornata di giovedì 11 maggio 2023 Marco Mazzoli si è lasciato andare ad alcune confidenze con Helena Prestes sull'ultima edizione del GF Vip. In particolare, il naufrago ha spiegato di essere poco affine alle strategie e alla finzione da reality show, aggiungendo di aver cambiato il suo punto di vista sulla naufraga brasiliana, che giudicava non autentica negli atteggiamenti all'Isola dei famosi 2023.

Le parole di Marco Mazzoli sull'ultimo GF Vip

"C'è stato il Grande Fratello Vip appena finito perché troppo trash", ha esordito così Marco Mazzoli parlando con Helena Prestes.

"Siamo venuti qui per fare il Marco e Paolo, non Noise e Mazzoli. Senza trashate e senza finzioni", ha poi continuato lo speaker de Lo zoo di 105. "Ho visto solo le prime due edizioni. La prima era bella, un vero e proprio esperimento", ha inoltre aggiunto Mazzoli, esprimendo la sua sul Grande Fratello versione classica.

"Adesso siamo arrivati alla novantesima edizione, non lo guardo. Anche perché dal poco che mi capita di vedere noto finzioni", ha dichiarato il naufrago sul GF Vip7.

"Io non faccio questo per fama o soldi. Fino a che ho voglia di giocare starò qui", ha infine chiosato Mazzoli sull'isola dei famosi 2023.

Mazzoli su Helena Prestes: 'Avevo percepita come finta'

"Ti avevo percepita come finta.

Soprattutto prima che iniziasse il gioco", ha affermato Marco Mazzoli, esprimendo la sua opinione su Helena Prestes.

"Quando arrivavano le telecamere correvi a fare scenate. Queste cose non le sopporto (...) Adesso ti vedo cambiata", ha infine confidato Mazzoli alla modella sudamericana classe 1990.

Chi è Marco Mazzoli, la vita negli Usa e la carriera in radio

Nato a Milano il 20 ottobre 1972, Marco Mazzoli si trasferì a Los Angeles quando era un bambino per il lavoro di suo padre alla Walt Disney. Tornò poi in Italia da ragazzo e iniziò la sua carriera radiofonica presso alcune emittenti locali. Dal 1993 lavorò per Radio RTL 102.5, nel 1996 iniziò a collaborare per Radio Capital e infine approdò a Radio 105.

Nel 1999 iniziò a condurre programmi negli Stati Uniti; nello stesso anno ideò il format Lo Zoo di 105.

Nel 2013 vinse le Cuffiette d'oro per il personaggio RadioSocial e Lo Zoo di 105 si aggiudicò il premio Battute&Risate. Alla fine dello stesso anno partì per Miami per condurre The Italian Brunch, trasmissione andata in onda sulla radio americana Revolution 93.5.