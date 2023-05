Sabato 20 maggio Nikita Pelizon è finita al centro delle polemiche per avere punzecchiato la collezione di giacche delle "OMG" (Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà). In seguito alle critiche ricevute, la modella brasiliana è "sparita" per un'intera giornata dai social. In un secondo momento ha spiegato di avere dedicato un po' di tempo a sé stessa, poiché certe "shitstorm" sono pesanti da gestire.

Nikita in lacrime su Instagram

Tramite una stories pubblicata su Instagram, Nikita ha mostrato un occhio lacrimante, aggiungendo nella didascalia di essere "sparita" per qualche ora per un motivo ben preciso: "Angels scusate ma oggi ho deciso di dedicarmi un po' di tempo lontana dai social perché a volte gli shitstorm sono pesanti".

Successivamente la ex gieffina ha deciso di mettere anche il "lucchetto" al proprio account Instagram, quindi rendendo visibili i suoi post o le stories solo a chi la segue da tempo.

Nelle ore seguenti Nikita è tornata sui social per fare chiarezza sul rapporto che ha con Matteo Diamante (suo ex fidanzato) e ha postato la pagina di un libro, in cui ha lasciato intendere che il suo umore non cambierà più per il giudizio della gente.

I possibili motivi dello sfogo

Secondo alcune ipotesi lo sfogo di Nikita Pelizon potrebbe essere dettato da un botta e risposta con le "OMG".

Nel corso di una diretta Instagram venerdì, Nikita aveva infatti commentato con sarcasmo la collezione di giacche personalizzate e firmate da Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, affermando: "Le mie giacche sono artigianali e comunque richiedono una grossa lavorazione dietro perché sono piene di dettagli, non hanno due cuori e due brillantini.

No, scherzo....scherzo".

Alla frecciatina dell'ex coinquilina ha replicato per prima Micol, che ha postato una chat in cui Nikita si era complimentata con lei per il nuovo progetto di lavoro. Invece Giaele in una stories ha scritto: "C'è chi rosica e chi si da dà fare", mentre Oriana ha scritto motto "un beso cariño".

Nikita e Matteo: l'attuale situazione tra i due ex

Dopo essere "sparita" per un giorno dai social, Nikita Pelizon è tornata attiva con un video insieme al suo ex Matteo Diamante. I due hanno spiegato che stanno cercando di ricucire un rapporto che in passato si era sfaldato, rivelando: "La pressione ci stava portando a rovinare tutto".

Successivamente hanno fatto sapere che ora - rispetto al passato - vogliono fare le cose con calma e maturità nonostante il mondo vada troppo veloce per loro: "Non abbiamo litigato, stiamo provando a costruire". Infine i due ex hanno chiesto ai fan di non pressarli continuamente con domande sul loro rapporto.