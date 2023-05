Il Grande Fratello Vip 7 è terminato da più di un mese, ma alcuni concorrenti continuano ad essere al centro del gossip. Nikita Pelizon in una diretta Instagram si è lasciata scappare una frase pungente sulla collezione giacche firmate dalle "OMG" (Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà). In seguito alla replica di Micol, Nikita è tornata sulla vicenda spiegando che la sua battura era ironica.

Le parole di Nikita

Terminato il reality show condotto da Alfonso Signorini, le "OMG" hanno firmato una collezione di giacche esclusive per un noto brand.

In una diretta Instagram, Nikita Pelizon alla domanda di un utente ha ironizzato sull'operato delle sue ex coinquiline: "Sono artigianali, comunque richiedono una grossa lavorazione dietro perché sono piene di dettagli. Non hanno due cuori e due brillantini...No scherzo, scherzo".

La frase pronunciata dalla modella brasiliana non è passata inosservata a Micol, Giaele e Oriana. A loro volta, tutte e tre hanno deciso di replicare alla presunta frecciatina: Micol in una stories ha pubblicato un messaggio ricevuto da Nikita in cui si complimentava per il lavoro, Giaele senza giri di parole ha spiegato che c'è gente che parla e chi fa i fatti, mentre Oriana ha utilizzato il suo motto "un beso cariño".

La reazione di Pelizon dopo la replica delle 'OMG'

La replica delle "OMG" non è passata inosservata alla stessa Nikita Pelizon.

Su Twitter, l'ex gieffina ha deciso di fare una precisazione: "Proprio oggi mi sono imbattuta in questa immagine. Rinfreschiamoci le idee su chi scherza veramente". All'interno dell'immagine, Nikita ha pubblicato una foto spiegando che sono tutti gli insulti ricevuti in questi mesi.

Ma non è tutto, perché in un secondo tweet la diretta interessata ha ribadito il suo punto di vista: "Non si può più scherzare. Sono contenta quando le persone creano cose nuove, quella battuta è presa solo dagli innumerevoli commenti che ho letto in questi giorni. Era una battuta".

Il commento di alcuni utenti del web

Su Twitter, i fan delle "OMG" e di Nikita Pelizon hanno espresso la propria opinione.

Un utente nelle parole della modella ha letto una frecciatina velenosa, mentre un altro ha sostenuto che siano sempre stati gli altri ad offendere Nikita. Un fan della modella brasiliana invece, ha sostenuto che la sua beniamina si è resa protagonista di una caduta di stile. Un utente ha detto a Nikita di non dare spiegazioni a nessuno, poiché ognuno può dire ciò che vuole. Stando al punto di vista di un altro utente, gli hater di Nikita non vedevano l'ora di attaccarla.

Al momento tra Oriana, Micol, Giaele e Nikita sembra esserci ancora dei dissapori legati all'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 7.