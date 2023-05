Cosa succede tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Da qualche giorno si vocifera di una possibile crisi tra la coppia nata al Grande Fratello Vip 7. Domenica 28 maggio, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato ai follower: l'influencer venezuelana ha rimosso il follow al fidanzato su Instagram. Inoltre Oriana ha pubblicato una storia in cui ha lasciato intendere di essere in partenza.

Possibile crisi tra Oriana e Daniele

Oriana Marzoli è tornata da Madrid, dove ha avuto a che fare con degli impegni di lavoro. Successivamente si è recata a Verona dal suo fidanzato Daniele Dal Moro.

Domenica 28 maggio, però, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato ai fan degli "Oriele". Nel dettaglio, Oriana ha rimosso il follow su Instagram a Daniele.

Ma non è tutto, perché la 31enne ha postato una storia in cui si è mostrata in partenza. Di solito, Marzoli rivela ai suoi fan la destinazione ma questa volta ha mostrato solo una valigia grigia.

I possibili motivi della rottura

Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile crisi di coppia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Tuttavia, i due diretti interessati avevano allontanato i rumor sul loro conto: Oriana dopo essere tornata da Madrid, ha postato una storia da casa del suo fidanzato.

Nella giornata di venerdì 26 maggio, l'imprenditore veneto ha avuto un botta e risposta piccato con alcuni utenti del web.

Daniele ha sbottato con alcuni follower invadenti per aver riportato a Oriana una segnalazione: il ragazzo aveva iniziato a seguire una ragazza e metterle alcuni like. Lo stesso ha accusato alcuni utenti di creargli problemi sul lavoro. Non contento ha criticato alcuni fan per avere regalato a lui e Marzoli un viaggio extralusso a Venezia.

Sabato 27 maggio invece, Dal Moro ha rivisto Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Non è dato sapere se la coppia abbia avuto una discussione anche per via di quest'incontro: nella casa del Grande Fratello Vip 7, Antonella aveva più volte discusso con Oriana.

La reazione di alcuni utenti del web

Il follow rimosso da Oriana Marzoli nei confronti di Daniele Dal Moro non è passato inosservato.

Moltissimi utenti si sono detti dispiaciuti per quanto sta accadendo alla coppia. Un utente ha ipotizzato che possa trattarsi di uno scherzo architettato da Le Iene. Tra i vari utenti, c'è anche chi ha puntata il dito contro gli "Oriele" sostenendo che abbiano avuto una relazione solo per avere visibilità.

Infine c'è anche chi ha invitato l'influencer venezuelana ad aprire gli occhi sul fidanzato.