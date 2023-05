Continuano a trapelare notizie e indiscrezioni sulla coppia di U&D che è scoppiata proprio ieri, sabato 27 maggio. A neppure un mese di distanza dalla scelta, infatti, Nicole ha lasciato Carlo e lui l'ha annunciato in una diretta Instagram. Nel giorno in cui il ragazzo piangeva sui social ufficializzando la fine della loro storia, la tronista Santinelli è stata vista e fotografata in discoteca mentre si divertiva con le amiche.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Sono passate circa 24 ore da quando Carlo ha usato Ig per far sapere di essere stato mollato da Nicole post U&D: la coppia si era formata all'interno degli studi Elios il 9 maggio scorso (giorno in cui è stata registrata la scelta della ragazza) e ieri è ufficialmente scoppiata.

L'ex corteggiatore non è riuscito a trattenere le lacrime nel raccontare che è stata Santinelli a mettere un punto dopo essersi accorta di non provare un sentimento così forte per lui: "Lei è stata onesta e sincera, le vorrò sempre bene e vi chiedo di non attaccarla".

Mancini è stato aspramente criticato per aver deciso di annunciare la separazione dalla tronista poche ore dopo averlo saputo e soprattutto tramite una diretta sui social network.

Il cugino di Nicole è intervenuto per far notare a Carlo la stranezza del suo comportamento: "Se stai male come dici, non fai una diretta".

La reazione della dama Roberta di U&D

Tra i tanti che stanno commentando l'ennesimo "flop" delle coppie che si formano tra i protagonisti del Trono Classico, c'è anche una famosa dama che in passato ha palesato diversi dubbi sulla tronista Santinelli.

Il pubblico di U&D sta osannando Roberta Di Padua scrivendole sui social che ha sempre avuto ragione lei su Nicole, tant'è che due settimane dopo la scelta ha già lasciato Carlo perché non lo amava.

"Vi amo", ha risposto la donna rivolgendosi a tutti quei fan che si stanno complimentando con lei per averci visto lungo sulla tronista che nelle ultime 24 ore è finita al centro di diverse critiche.

Ad alimentare l'astio dei telespettatori nei confronti della studentessa romana, è anche una segnalazione che Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram domenica 28 maggio.

L'influencer, infatti, ha ricevuto la foto che qualche curioso ha scattato a Nicole la sera precedente (ovvero il giorno in cui ha detto addio a Carlo) in una discoteca del posto.

Pioggia di critiche per il volto di U&D

"Mentre Carlo si faceva venire le mosse a terra, Nicole era a ballare e divertirsi", ha fatto sapere Deianira allegando alle sue parole la foto che ritrae l'ex tronista di U&D in discoteca con un'amica.

Dall'immagine in questione, Santinelli sembra serena e per nulla provata dalla fine della sua storia d'amore con Mancini.

Mentre l'ormai ex compagno piangeva su Instagram parlando della loro rottura, la giovane si preparava a vivere una serata di svago insieme ad alcune persone a lei care.

Ufficialmente, però, la protagonista del Trono Classico non si è ancora esposta per dare la propria versione dei fatti, soprattutto per spiegare il motivo che l'ha spinta a lasciare Carlo due settimane dopo la scelta e a pochi giorni dalla dichiarazione d'amore che entrambi si sono fatti davanti a Silvia Toffanin a Verissimo.

L'ex corteggiatore del dating-show, invece, in queste ore ha pubblicato sul suo profilo un lungo messaggio per ribadire quanto ha detto 24 ore prima in diretta: il ragazzo non vuole che Nicole venga attaccata perché con lui è stata sincera fino all'ultimo momento che hanno condiviso.