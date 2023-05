Su Instagram, Carlo Alberto Mancini ha rivelato di essere stato lasciato da Nicole Santinelli. Il commento di Cristian Di Carlo non si è fatto attendere. L'ex corteggiatore di Uomini e donne ha chiesto ironicamente ai suoi follower di "abbatterlo" se a 35 anni dovesse fare una diretta sui social con la dichiarazione di essere stato lasciato dalla fidanzata.

La frecciatina di Cristian Di Carlo

Cristian Di Carlo è stato uno dei corteggiatori di Nicole Santinelli.

Nella tarda serata di sabato 27 maggio, l' ex corteggiatore di Uomini e Donne ha lanciato una stoccata al suo ex "rivale in amore" Carlo Alberto Mancini: "Se a 35 anni dovessi fare un video in cui annuncio in diretta di essermi lasciato con una ragazza , vi prego abbattetemi".

Ovviamente, il riferimento dell'ex corteggiatore è alla diretta Instagram fatta da Carlo Alberto per comunicare la rottura con Nicole Santinelli.

mi sto pisciando sotto il drama post uomini e donne x sempre casa mia pic.twitter.com/t2qwGzqbbg — 𝐀𝐋𝐁𝐀 (@albaexsenzapepe) May 27, 2023

Le dichiarazioni di Carlo Alberto Mancini

Sabato 27 maggio, Carlo Alberto ha avviato una diretta su Instagram e ha detto di essere stato lasciato da Nicole Santinelli. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha chiesto ai suoi follower di non prendersela con l'ex tronista, poiché è sempre stata onesta nei suoi confronti. Tuttavia, il diretto interessato ha riferito che Nicole potrebbe preferire gli uomini meno affidabili rispetto a chi le ha dimostrato amore dal primo istante.

Tra i motivi ipotizzati dall'ex corteggiatore, c'è stata anche la distanza geografica.

Per tutta la diretta, la scelta di Nicole si è mostrata con le lacrime agli occhi per quanto accaduto. Tra le persone che hanno commentato, c'è stato anche il cugino di Nicole. Marco non ha condiviso le tempistiche in cui Carlo Alberto ha reso pubblica la rottura: secondo lui, un uomo deluso non fa subito una diretta su Instagram ma si mette seduto e riflette.

Il percorso di Nicole Santinelli a U&D

Nicole Santinelli al termine del percorso sul trono di Uomini e Donne aveva deciso di uscire con Carlo Alberto Mancini, nonostante tutti pensassero che scegliesse Andrea Foriglio.

La scorsa settimana, la neo coppia era stata ospite nel salotto di Verissimo ed era arrivata a parlare di una possibile convivenza.

La stessa Nicole aveva spiegato di essere tornata a vivere emozioni che non viveva da tempo, anche se voleva andarci con i piedi di piombo. Al contrario, Carlo Alberto è apparso molto preso nei confronti della fidanzata al punto da riservare per tutto il tempo parole al miele: "È la mia stella polare". Prima di lasciare lo studio di Silvia Toffanin, Mancini aveva fatto recapitare un mazzo di fiori a Nicole e aveva fatto un'ulteriore dedica: "Basta un tuo sorriso per ricordarmi cos'è la felicità".