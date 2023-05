Durante la festa di compleanno di Alfonso Signorini, c'è stato un litigio tra Oriana Marzoli e Elenoire Ferruzzi: la prima ha chiesto alla seconda di stare in prima fila, quando la seconda ha ironizzato sull'altezza della 31enne venezuelana. A quel punto Marzoli si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e ad una frecciatina pungente di Elenoire, ha detto che il suo fidanzato Daniele Dal Moro non l'ha mai calcolata.

Il botta e risposta tra Oriana e Elenoire

L'11 maggio a Milano Alfonso Signorini ha festeggiato il suo compleanno: il party ci sarebbe dovuto essere qualche settimana fa, ma il conduttore televisivo decise di spostare i festeggiamenti a causa delle condizioni di salute del suo amico Silvio Berlusconi.

Alla festa erano presenti moltissimi vip ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Al momento del taglio della torta, Oriana Marzoli ha avuto un diverbio con Elenoire Ferruzzi per chi doveva stare vicino al festeggiato. La 31enne ha chiesto di poter andare avanti lei, ma Ferruzzi ha ironizzato sulla sua altezza: "Ma dove vuoi andare che sei una nana". Anziché lasciar correre Oriana ha sbottato: "Non rispondo meglio, perché fino a due giorni fa mi l... il lato B". La replica di Elenoire non ha tardato ad arrivare, spiegando che non ha mai fatto nulla di tutto ciò.

Oriana Marzoli, però, si è prontamente tolta qualche sassolino dalla scarpa tirando in ballo Daniele Dal Moro: "Amore non ti ha filata il mio fidanzato".

La discussione è stata immortalata in una storia di Giacomo Urtis e Matteo Diamante.

ELENOIRE E ORIANA CHE LITIGANO DURANTE IL TAGLIO DELLA TORTApic.twitter.com/sLo0XktmNn — marta 🦀 (@coriandolix) May 11, 2023

I motivi dei dissapori tra Marzoli e Ferruzzi

Tra Oriana Marzoli e Elenoire Ferruzzi i rapporti sono piuttosto tesi. Tutto è iniziato dalla seconda: quando Daniele Dal Moro era all'interno della casa di Cinecittà e discuteva con Oriana, Elenoire aveva preso spesso le difese della concorrente venezuelana.

Nei giorni scorsi, però, l'idillio si è interrotto perché nel rispondere al commento di un utente Ferruzzi ha lasciato intendere che con Dal Moro sotto le coperte ci siano stati dei baci. In un altro commento invece, ha lasciato intendere che Oriana facesse troppo uso di bevande alcoliche.

A quel punto Oriana Marzoli ha deciso di rimuovere il like su Instagram.

Il commento di alcuni utenti del web

Ovviamente, la discussione tra Oriana e Elenoire non è passata inosservata.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno espresso la propria opinione prendendo le difese di una o dell'altra. A detta di un utente, Elenoire non si sarebbe comportata bene nel prendere in giro Oriana per la statura. Un altro utente ha sostenuto che Ferruzzi sia solamente gelosa della relazione tra Marzoli e Daniele Dal Moro. Un altro utente ha sostenuto che Oriana ha fatto bene a mettere in chiaro le cose.