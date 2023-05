Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, la modella venezuelana Oriana Marzoli è rimasta al centro dell'attenzione dei media, ricevendo anche molte critiche e commenti negativi da parte di alcuni haters.

Intanto, in un suo recente podcast andato in onda sul canale spagnolo Mtmad, la modella ha parlato dei suoi problemi personali, soprattutto sulla difficoltà di trovare una casa in Italia, per sé stessa e il suo cane Cocco. Marzoli ha spiegato che questo ha causato un certo stress nella sua vita e negli ultimi tempi ha dovuto continuamente chiedere ospitalità ad altre persone.

Oriana torna in Spagna

Oriana Marzoli ha confessato di essere stata costretta a tornare in Spagna, a Madrid, a causa dei problemi con la ricerca della sua nuova casa.

La situazione sembra essere talmente difficile per Oriana che anche la sua salute sarebbe stata colpita. Nel podcast trasmesso sul canale spagnolo "Mtmad", la modella venezuelana ha confidato di sentirsi molto stressata e di aver trascurato completamente se stessa negli ultimi tempi: "Mi sembra di chiedere sempre a qualcuno di ospitarmi a casa. Voglio una casa mia, anche per portarmi Cocco. Non posso portarlo con me se non ho una casa fissa. Questo mi causa molta ansia", ha rivelato Oriana.

Nonostante gli ostacoli, Oriana sembra aver affrontato la situazione con grande forza d'animo.

Ha aggiunto che vuole costruire una vita per sé stessa in Italia, dove si è trasferita per lavoro, e non vuole essere vista solo come la celebrità che è apparsa in televisione. Inoltre, Marzoli ha confessato di essere maturata negli ultimi anni e di essere migliorata molto come persona.

Marzoli: 'Sto leggendo un sacco di sciocchezze'

Oriana non è immune agli insulti degli haters, che negli ultimi tempi la tengono sotto stretto controllo su tutti i social media. Riguardo a ciò, la modella venezuelana, ha dichiarato: "Sto leggendo un sacco di sciocchezze, so come funziona, sono stata in tv per tanti anni, ma cercano sempre di attaccarmi".

Riguardo la situazione romantica con, Daniele Del Moro, che continua a essere un argomento di grande interesse per i suoi fan, Oriana non ha detto nulla, durante il video pubblicato sul canale spagnolo, lasciando i fan a chiedersi cosa stia accadendo negli ultimi giorni. Tuttavia il loro ultimo post, pubblicato sui social, sembra suggerire che il loro rapporto non abbia alcun problema. Daniele ha messo il like all'ultima foto pubblicata da Oriana