Paola Barale ha scritto un libro, Non è poi la fine del mondo, e a poche settimane dall'uscita prevista per il prossimo 23 maggio, ha rilasciato un'intervista sulle pagine del magazine Effe, dove ha parlato senza filtri della menopausa arrivata quando aveva ancora solo 42 anni, ma anche dell'aborto, temi che per la showgirl non devono essere considerati un tabù.

Paola Barale e la menopausa in giovane età

Paola Barale, parlando della menopausa arrivata a 42 anni, ha raccontato di essersi sentita per un certo periodo di tempo un po' persa, visto che per lei era una cosa inaspettata, alla fine però ha affrontato la cosa: "Si parla di menopausa come se fosse una specie di morte.

Non è vero! Di certo è un cambiamento, un nuovo inizio e, come tutti i nuovi inizi, c’è bisogno di un periodo di assestamento". Paola Barale ha rivelato che il ginecologo le ha dato la notizia mentre si trovava in fila alla biglietteria del Machu Picchu: "Il mio ginecologo mi scriveva 'sono arrivati gli esiti delle analisi: sei in menopausa'”.

Paola Barale e la decisione di interrompere la gravidanza

Nel corso dell'intervista Paola Barale ha confessato di aver una gravidanza e che per lei "è stata una decisione di cui non mi sono mai pentita". Non ha rivelato quanti anni aveva quando è accaduto il fatto: "Se lo dico è facile fare i conti e capire chi sarebbe stato il padre e preferisco di no.

Io non me lo ricordo, ma mia madre mi dice che quando ero ragazzina ripetevo di voler diventare mamma". La showgirl ha raccontato di essere rimasta incinta dopo solo un mese che lei e il suo compagno stavano insieme, e non aveva nessuna garanzia che la loro storia sarebbe durata. Tuttavia ha precisato di non avere nulla contro le mamme single, ma non era quello che voleva per lei in quel momento.

Paola Barale: il concetto di famiglia e l'amore per i genitori

Paola Barale, in merito a mettere su famiglia, ha raccontato che da giovane viveva in un modo un po' "fatato" e solo crescendo si è "tolta le fette di salame dagli occhi". Ha anche parlato dei suoi genitori che stanno insieme da sessant'anni e di non averli ai visti litigare.

Per lei l'amore è quello, ma quando è andata via da Fossano ha conosciuto una realtà diversa, in cui non c'erano quella serenità e quella sicurezza nelle quali era cresciuta e che avrebbe voluto per suo figlio.

Riguardo l'intimità, la showgirl ha rivelato: "Se io avessi smesso sarei già morta". Nella sua vita non sono mancati anche dei momenti dolorosi, di forte stress ed eventi traumatici come la perdita della sua migliore amica di sempre scomparsa per un tumore ai polmoni.