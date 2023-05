Quali saranno i programmi di Mediaset per l'estate 2023? Con la conclusione di Uomini e donne, Amici e delle serie tv Il Patriarca e Luce dei tuoi occhi, su Canale 5 ci saranno diversi cambiamenti.

Si punterà sul ritorno Temptation Island, il reality dedicato alla fedeltà di coppia, ma anche sull'arrivo di alcune novità, come la soap spagnola La Promessa e la serie televisiva Turca La ragazza e l'ufficiale.

Cambio programmazione Mediaset: chiudono Uomini e donne e Amici

Con l'estate alle porte il pubblico dovrà salutare diversi programmi di successo.

Uomini e donne è andato in onda con l'ultima puntata venerdì 12 maggio e continuerà a tenere compagnia ai telespettatori almeno per un'altra settimana con le repliche. Amici, invece, si concluderà nella serata di domenica, 14 maggio, con la proclamazione del vincitore dell'edizione 2023.

Maria De Filippi darà appuntamento al suo pubblico per il prossimo settembre, ma le anticipazioni annunciano che per i mesi estivi è prevista una nuova edizione di Tempation Island, il reality ideato dalla conduttrice e dedicato alle coppie. Come ogni anno, il pubblico di Canale 5 potrà dunque seguire in prima serata le storie di alcune coppie pronte a mettere alla prova la loro solidità a contatto con i tentatori single.

Come ogni anno, al timone ci sarà Filippo Bisciglia, ma il cast è ancora top secret.

Nuovi programmi per il pomeriggio di Canale 5: arriva la soap La Promessa

La programmazione di Canale 5 per la prossima estate vedrà così l'arrivo di nuove soap e serie televisive, pronte ad appassionare i telespettatori. Per il pomeriggio, al posto di Uomini e donne ci sarà La Promessa, la soap che ha debuttato in Spagna a gennaio con un ottimo successo di pubblico.

Al centro delle trame ci saranno le vicende di Jana, una ragazza pronta a farsi assumere presso un prestigioso palazzo della Cordoba dei primi del novecento in cerca di vendetta.

Nel dettaglio, la protagonista cercherà la verità sulla morte di sua madre e sul rapimento di suo fratello, ma finirà per innamorarsi di uno dei figli del marchese, il ricco proprietario della struttura.

I dirigenti del Biscione sperano di bissare il successo di Terra amara, la soap partita proprio nella stessa fascia pomeridiana la scorsa estate e diventata uno dei programmi di punta della rete ammiraglia.

Novità per l'estate Mediaset: arriva la serie tv turca La ragazza e l'ufficiale in prima serata

Le fiction di Canale 5, Luce dei tuoi occhi e Il Patriarca, andranno in onda con l'ultima puntata rispettivamente il 17 e il 19 maggio. Entrambe le soap hanno riscosso un ottimo successo e il pubblico potrà finalmente scoprire come si concluderanno le vicende dei protagonisti. Per l'estate, tuttavia, Mediaset è pronta a puntare su nuovi prodotti in arrivo, tra tutti spicca La ragazza e l'ufficiale.

Si tratta di una serie televisiva turca che andrà in onda in prima serata e che promette di conquistare numerosi telespettatori. Al centro dei riflettori ci sarà l'appassionante storia d'amore ambientata in Crimea, tra l'ufficiale Kurt e la giovane Shura.