In Terra Amara Züleyha si trasformerà in un'assassina, anche se vestirà questi panni solo per difendere Sevda. La donna sarà in trappola: alcuni ladri entreranno a Villa Yaman e proveranno anche a rapire il piccolo Adnan, ma nel parapiglia rischierà di perdere la vita per mano di un ladro. Sarà Züleyha a bloccarlo infliggendogli un colpo d'arma da fuoco che si rivelerà mortale. La ragazza potrebbe rischiare la prigione per omicidio, ma proverà a salvarsi la pelle nascondendo il cadavere.

Züleyha spara a un ladro

Alcuni ladri faranno irruzione a Villa Yaman, e Züleyha e Sevda si ritroveranno da sole ad affrontarli.

Gli uomini arriveranno in piena notte e dopo aver messo "fuori servizio" gli operai, si appresteranno a entrare in casa. Sevda li affronterà a muso duro e sparerà alla gamba a colui che proverà a rapire il piccolo Adnan.

Il ladro però, accasciato a terra, prenderà la pistola e proverà a sparare contro Sevda. Servirà l'intervento di Züleyha per bloccarlo, che impugnerà la pistola e sparerà mortalmente contro il ladro, salvando così la donna.

Il piano di Züleyha

Sevda rimarrà scioccata a causa di quegli attimi concitati, ma Züleyha proverà a confortarla. La donna sarà preoccupata soprattutto per le conseguenze che potrebbe subire Züleyha, visto che si è resa protagonista di un omicidio: ha una famiglia, due bambini, non può finire in prigione.

Entrerà in un tunnel da cui non riuscirà a uscire, ma Züleyha proverà ancora a tranquillizzarla: nessuno andrà in prigione, perché nessuna delle due dirà quanto è successo. È evidente che la ragazza abbia in mente un'idea.

C'è Fikret dietro l'irruzione a Villa Yaman?

Züleyha prenderà il corpo del ladro e insieme a Sevda lo caricherà in macchina.

Si allontaneranno parecchio da Villa Yaman e in un punto abbastanza isolato Züleyha inizierà a scavare una buca. L'intenzione della ragazza sarà quella di seppellire il cadavere e di dimenticarsi di tutta questa faccenda.

Penseranno anche chi possa essere il "mandante" di questi ladri. Per Züleyha non si tratterà di una semplice rapina a scopo estorsivo, secondo lei dietro tutto c'è lo zampino di Fikret e la sua eterna vendetta contro la famiglia Yaman.

Qualcuno spia Züleyha e Sevda

Züleyha e Sevda sceglieranno il luogo della sepoltura con cura e penseranno di non essere viste da nessuno, ma purtroppo non sarà così. Ci sarà qualcuno testimone di quel fattaccio, qualcuno che le ha seguite e che si è nascosto dietro i cespugli per seguire scrupolosamente tutte le fasi della violenta dinamica.

Non è chiaro chi si nasconda dietro quei cespugli, ma sicuramente userà questo segreto per minacciare le due e magari ricavarci anche dei soldi.