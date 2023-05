La soap opera spagnola Sei Sorelle va in onda tutti i giorni alle 16.05 su Rai1. Lunedì 22 maggio la soap non verrà trasmessa, al suo posto andrà in onda uno speciale Tg1, dedicato alla Cerimonia commemorativa di Alessandro Manzoni.

Ma cosa accadrà nelle puntate dal 23 al 26 maggio 2023? Le anticipazioni svelano che una notizia scuoterà la famiglia Silva, in particolare la giovane Blanca. La giovane Elisa (Carla Díaz Mejía), invece, sarà molto attratta da Carlitos.

Sei sorelle, puntate 23-26 maggio: Blanca caccia di casa Francisca

Nelle puntate di Sei sorelle trasmesse dal 23 al 26 maggio, Francisca (María Castro Jato) verrà smascherata come la cantante "Bella Margarita" a causa di un articolo di giornale.

Dopo aver appurato la notizia, Blanca comincerà a temere che l'indiscrezione possa compromettere la reputazione della sua famiglia, così chiederà a Francisca di lasciare la casa quanto prima.

Sarà così che la giovane cantante deciderà di tornare al suo lavoro all'Ambigù, dove interpreterà nuovamente il ruolo di "Bella Margarita". Nel frattempo, Salvador soffrirà di amnesia e preoccuperà i coniugi Cristobal e Diana.

Intanto, Diana cercherà disperatamente una soluzione per evitare la bancarotta dell' azienda, mentre Adela sarà preoccupata di non poter supportare economicamente il suo futuro marito Mauro, desideroso di acquistare una casa, per quando saranno già sposati.

Blanca e Francisca ai ferri corti, Diana vuole salvare la fabbrica

Blanca e Francisca non riusciranno a trovare un punto di incontro e sembrerà esserci guerra aperta tra le due. Diana (Marta Larralde) continuerà a cercare disperatamente una soluzione per salvare la fabbrica, ormai in bancarotta.

Petra, spinta dalla curiosità, chiederà aiuto a Celia per leggere le lettere della madre, che credeva morta.

La ragazza sarà convinta di poterla riabbracciare e di scoprire così la verità sulla sua scomparsa.

Nel frattempo Donna Dolores avrà, finalmente, la possibilità di conoscere Marina. Cristobal preparerà la ragazza all'incontro con sua madre, ma il risultato sarà alquanto inatteso. La tensione tra Francisca e Blanca, intanto, aumenterà sempre di più e la cantante si esibirà all'Ambigù, addirittura a volto scoperto, scatenando la rabbia di Rodolfo, che cercherà di convincere la fidanzata a fare qualcosa.

Subito dopo Donna Dolores deciderà di intervenire a favore della giovane.

In seguito Merceditas riceverà la visita del cugino Raimundo, che le chiederà aiuto per nascondersi, dopo aver disertato il servizio militare.

Elisa incantata da Carlitos

Nel frattempo, Adela si prenderà carico del debito di Mauro vendendo tutti i suoi averi, per evitare di gravare sulla sorella. Cristobal deciderà di dimettere Salvador, ma gli chiederà di non tornare a casa dei suoi genitori, morti anni prima.

Successivamente Francisca deciderà di non lasciare l'Ambigù, nonostante la rabbia di Blanca contro di lei. Celia, invece, troverà l'indirizzo della madre di Petra, così Benjamin penserà di rassegnarsi. La puntata si chiuderà con un momento di tenerezza: Elisa verrà incantata da Carlitos e all'improvviso deciderà di baciarlo.