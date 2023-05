Luca Daffrè e Alessandra Somensi si sono lasciati. Su Instagram, l'ormai ex tronista di Uomini e donne ha confermato le voci di rottura che circolavano sui social e si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa, affermando che stava aspettando un confronto, ma che la sua ex avrebbe preferito parlare prima con le sue "amiche" invece che con lui.

Luca Daffrè rompe il silenzio sulla rottura con Alessandra

In seguito alle voci che circolavano sul suo conto, Luca Daffrè ha rotto il silenzio confermando la rottura con Alessandra. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato su Instagram di aver voluto aspettare che la situazione fosse definitiva, affermando: “Si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle ‘amiche’ invece che parlare con me, siccome stavo aspettando un confronto fino a ieri”.

L’ex tronista ha precisato di aver scelto con il cuore e di essere sempre stato vero durante il percorso sul trono, aggiungendo di essere uscito dal programma consapevole di non avere avuto il tempo adatto per conoscere Alessandra: “Ho provato a portarla nel mio mondo, ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla al meglio”.

Poi Daffrè ha spiegato che lontano dai riflettori, lui e Alessandra si sono resi conti di essere come il giorno e la luna. Un'altra recriminazione di Luca Daffrè nei confronti della ex è stata inoltre quella di avere dato in pasto si giornali la fine della relazione prima di avere un ulteriore confronto con lui.

I rumor che circolavano sulla coppia

Già nella giornata di mercoledì 17 maggio l'esperta di gossip Deianira Marzano aveva ricevuto una segnalazione su Luca Daffrè e Alessandra da parte di una ragazza che ha chiesto di rimanere anonima.

In base a quanto era trapelato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva raccontato a un’amica di essere tornata single. E la stessa esperta di gossip aveva sostenuto che secondo lei, tra Luca e Alessandra non era mai iniziata.

Nelle ultime settimane Luca e Alessandra si erano mostrati sui social insieme solamente dopo la scelta, ma sempre insieme a terze persone.

A differenza degli altri tronisti dell'ultima edizione di Uomini e Donne Luca Daffrè ha avuto meno tempo a disposizione per conoscere le ragazze arrivate nel programma per corteggiarlo, poiché è entrato in scena diversi mesi dopo e poi il programma ha chiuso i battenti un paio di settimane in anticipo rispetto agli altri anni.