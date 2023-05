Andata ormai in archivio la settima stagione de Il Paradiso delle signore, lo slot orario di Rai 1 delle ore 16:05 dei giorni feriali a partire da lunedì 8 maggio sarà occupato dalla soap opera spagnola Sei sorelle, che riprenderà con le vicende rimaste in sospeso la scorsa estate.

Nelle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 maggio saranno sempre le sorelle Silva ad essere protagoniste, in particolare miglioreranno le condizioni di salute di Francisca e Salvador ruberà dei soldi dalla cassaforte.

Sei sorelle, anticipazioni: le condizioni di salute di Francisca

In fabbrica continuerà a essere applicata in maniera rigida la quarantena e i malati di vaiolo non tenderanno a diminuire, anzi il loro numero crescerà a vista d'occhio. Gabriel si recherà a trovare Francisca, che sta molto meglio ma è ancora convalescente.

Nel frattempo non si interromperà l'aiuto che Salvador, Diana, Cristobal e Blanca forniranno agli infermi, ai quali forniranno assistenza sanitaria e psicologica. Sarà soprattutto Blanca a dedicare tutto il suo tempo alla drammatica situazione in atto, si occuperà infatti in maniera totale dell'epidemia essendo l'assistente di Cristobal. Tutto ciò, però, non farà affatto piacere a Doña Dolores.

Intanto Salvador si occuperà di consegnare un ordine alle terme senza aver consultato Diana, cosa che non doveva essere tenuto a fare, e questo comporterà malumore e tensione tra di loro. Anche Don Luis avrà voglia di accertarsi delle condizioni di salute di Francisca e chiederà di poterle fare visita. La donna non sta migliorando come dovrebbe, nonostante venga dichiarata conclusa la quarantena sia in fabbrica che in casa delle sorelle Silva.

Sei sorelle: Salvador ruba i soldi nella cassaforte

La situazione si farà sempre più allarmante quando si inizierà a sviluppare in maniera decisa il pensiero che Francisca possa davvero morire. Le persone a lei più vicine sembreranno ormai rassegnate a salutarla per sempre. Nel frattempo la fabbrica ricomincerà a lavorare a pieno ritmo, grazie al fatto che l'epidemia non rappresenterà più un pericolo.

Benjamin, anche se affetto da cecità, deciderà di rientrare in fabbrica e riprendere il suo lavoro. Una buona notizia arriverà sul fronte Francisca, la donna nonostante i brutti pensieri dei suoi cari si sta fortunatamente riprendendo.

Le cattive notizie non tarderanno però ad arrivare, Diana infatti scoprirà che manca del denaro nella cassaforte e punterà il dito contro gli operai della fabbrica. Questo suo pensiero si rivelerà però errato e il colpevole sarà molto più vicino a lei di quanto creda. Il ladro è Salvador, ma l'uomo non avrà il coraggio di ammetterlo e la situazione che ha creato potrebbe sfuggirgli di mano.