Cresce l'attesa per la scelta finale di Nicole e Luca nello studio di Uomini e donne. L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi si avvicina verso le fasi conclusive di questa edizione, che ancora una volta ha saputo intercettare il gradimento del pubblico.

Tuttavia, contrariamente a quanto era stato annunciato, quest'anno l'appuntamento con Uomini e donne chiuderà i battenti in anticipo e di conseguenza le registrazioni delle scelte finali dei due tronisti verranno anticipate, al punto da metterne a repentaglio l'esito positivo.

L'appuntamento con Uomini e donne chiude il 12 maggio

L'appuntamento con Uomini e donne quest'anno chiuderà i battenti con due settimane di anticipo rispetto a quella che è sempre stata la programmazione del talk show.

Di solito Maria De Filippi ha salutato il suo pubblico alla fine di maggio, ma questa volta non sarà così.

Le ultime puntate di Uomini e donne sono previste nel corso della settimana che va dal 9 al 12 maggio 2023, dopodiché calerà il sipario su questa edizione e ci sarà spazio per due settimane in cui sarà trasmesso il "best of" di questa edizione, che ha ottenuto ancora una volta degli ascolti strepitosi in daytime, con punte superiori al 30% di share.

La scelta di Nicole e Luca a Uomini e donne: registrazioni finali anticipate

Le ultime registrazioni di Uomini e donne sono in programma l'8 e il 9 maggio 2023, e in queste due giornate i due tronisti si ritroveranno in studio per le scelte finali.

Di conseguenza, con lo stop anticipato del programma, vengono anticipate anche le registrazioni delle scelte di Nicole e Luca, i quali dovranno affrettare i tempi.

Una scelta anticipata che potrebbe avere delle conseguenze nefaste sul percorso dei due ragazzi, dato che fino a poche puntate fa entrambi hanno ammesso di non avere ancora le idee chiare sul da farsi.

Nicole e Luca si ritrovano a dover fare una scelta quasi "costretta", dato che la trasmissione saluterà il suo pubblico con due settimane di anticipo.

I tronisti Nicole e Luca rischiano un 'no' alla scelta finale a Uomini e donne?

Di conseguenza per i due tronisti di questa edizione la situazione potrebbe mettersi male: Nicole e Luca rischiano di beccarsi anche un "no" da coloro che saranno le loro scelte.

Un rischio che corre in primis la tronista dato che il suo pretendente Andrea, in una delle ultime puntate, ha ammesso di essere ancora in crisi tanto da svelare apertamente che, in caso di scelta finale, potrebbe dire anche "no" a Nicole.