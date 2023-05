Le puntate italiane di Tempesta d'amore proseguono la propria messa in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica.

Stando alle anticipazioni gli episodi previsti dal 5 all'11 giugno saranno ricchi di colpi di scena. In particolare Ariane vorrà rivedere Robert, Vanessa farà una proposta poco gradita a Max e Paul cercherà di aiutare Costanze.

Tempesta d'amore, trame fino all'11 giugno: Ariane inviterà Robert in prigione

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, in onda dal 5 all'11 giugno, Ariane farà davvero molta fatica ad accettare la sua vita in prigione.

La situazione sarà così disperata da spingerla a chiedere a Robert di andare a farle visita. Sorprendentemente, l'uomo acconsentirà alla richiesta, ma i motivi saranno ben diversi da quelli sospettati dalla diretta interessata. Poco dopo, la dark lady sperimenterà un altro difficile momento perché subirà un'aggressione da parte di una sua compagna di cella. Si convincerà che il colpevole di tutto questo è Christoph, ma non avrà modo di agire direttamente. Per sua fortuna, Costanze si offrirà di aiutarla.

Nel frattempo, Shirin non riuscirà a nascondere i suoi sentimenti per Gerry. Dopo aver scoperto del bacio tra lui e Merle, infatti, non potrà fare a meno di intervenire. La gelosia la spingerà a mettersi in contatto con il ragazzo.

Spoiler di Tempesta d'amore dal 5 all'11 giugno: Christoph si farà ingannare da Yvonne

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Max riceverà una visita da parte di un suo ex compagno di scuola. L'obiettivo di Sven sarà quello di presentargli il piccolo Anton, di soli quattro mesi. A causa di una videochiamata, il genitori si allontanerà e saranno il personal trainer e Vanessa a doversi occupare del bambino.

Nelle puntate dal 5 all'11 giugno, Yvonne cercherà di far capitolare Christoph. Per riuscirci, organizzerà un intricato piano che la vedrà con un una caviglia dolorante. L'uomo, non potendo lasciarla sola in quelle condizioni, deciderà di prenderla in braccio e di riportarla in albergo.

Max furioso con Vanessa per l'idea di occuparsi del bambino

Dopo la visita di Sven, Vanessa proporrà a Max di prendersi cura del piccolo a tempo pieno. L'uomo, però, apparirà decisamente incerto. Le sue lamentele, a ogni modo, non riusciranno a scalfire la convinzione della sua compagna che, per spingerlo ad acconsentire, gli metterà il bimbo tra le braccia.

Infine Paul proverà dei forti sensi di colpa nei confronti di Costanze. L'obiettivo di aiutarla a recuperare Gut Thalheim causerà più guai del previsto.