Cosa sta succedendo nella vita privata di una protagonista dell'ultima edizione di U&D? A poche ore dalla fine della storia d'amore con Carlo Alberto Mancini, Nicole Santinelli è finita al centro del Gossip per diversi siti di riferimento. Il 29 maggio, ad esempio, Deianira Marzano ha riportato la segnalazione secondo la quale l'ex tronista starebbe già frequentando un altro uomo: il corteggiatore che non ha scelto in tv, Andrea Foriglio.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Continuano ad arrivare segnalazioni su Nicole dopo la rottura con Carlo di U&D: oltre ad essere stata avvistata in discoteca con alcune amiche, in queste ore la giovane è finita al centro dell'attenzione mediatica per delle strane dichiarazioni.

Nel messaggio vocale con il quale ha confermato la separazione da Mancini, l'ex tronista ha parlato anche di Andrea e di quello che potrebbe accadere tra loro ora che lei non è più fidanzata.

"Quello che ho provato per lui nel programma non posso negarlo", si è limitata a dire Santinelli sui social network.

Queste parole hanno dato il via ad una serie di chiacchiere sui due protagonisti del Trono Classico, tant'è che Deianira Marzano ha avallato l'ipotesi di una possibile frequentazione in corso subito dopo aver detto addio a Carlo.

Il parere di chi guarda U&D

A supportare la teoria secondo la quale la tronista di U&D starebbe pensando ad Andrea dopo essere tornata single, sarebbe supportata dalla segnalazione che Deianira ha pubblicato sul suo profilo Instagram la mattina del 29 maggio.

"Fonti dicono che Andrea e Nicole non solo si sono sentiti ma anche visti", ha raccontato l'influencer senza allegare foto o video a conferma del rumor.

"Se così fosse, perché lei non dice le cose come stanno?", si è chiesta la napoletana andando contro Santinelli e le sue ultime mosse private.

Che tra i due protagonisti del Trono Classico ci sarebbe una conoscenza in corso, lo ha lasciato intendere anche Roberta Di Padua nelle Stories che ha pubblicato alcune ore fa sul suo account.

Oltre a ringraziare le persone che si sono complimentate con lei per aver smascherato subito Nicole, la dama ha detto: "Le persone come lei le riconosco subito, ma fidatevi di me che non è finita qua".

Il silenzio del corteggiatore di U&D

Da quando Carlo ha ufficializzato la rottura con Nicole in una diretta Instagram (che sarebbe stata fatta 30 minuti dopo l'addio, questo almeno è quello che ha dichiarato l'ex tronista sui social), l'unico a non essersi esposto su questa vicenda è proprio Andrea.

I due ex fidanzati, Roberta Di Padua, il cugino di Santinelli e addirittura Aurora Tropea hanno preso parola sul web per dare la propria opinione sull'ormai ex coppia, mentre Foriglio ha preferito sposare il silenzio e godersi quest'inizio di estate.

I fan di U&D, però, sono spiazzati dalle tante informazioni che stanno venendo fuori su questo "triangolo" che ha animato l'ultima parte dell'edizione 2022/2023 del programma di Maria De Filippi.

Nel giro di 48 ore, infatti, si è saputo che Nicole e Carlo si sono lasciati e che forse lei sta già frequentando il corteggiatore che ha rifiutato in tv quasi tre settimane fa. Nel frattempo, inoltre, l'osteopata è finito al centro del gossip per una presunta frequentazione con la dama Roberta: si è vociferato che i due siano stati a cena insieme, ma nessuno ha mai confermato o smentito.

Anche se il programma di Canale 5 è in vacanza fino a settembre, dunque, i suoi protagonisti continuano a regalare spunti di discussione al pubblico che già sente la mancanza di Tina, Gemma e di tutto il parterre in studio.