Le anticipazioni di Tempesta d’amore, degli episodi in onda su Rete 4 dal 6 al 12 maggio 2023, preannunciano interessanti novità che ribalteranno completamente le carte in tavola. La grande protagonista è Ariane, che sta cercando di avere Robert con la scusa della falsa gravidanza. Qualcuno scopre che così non è, mandando a monte il suo piano. Non solo: nelle mani di Robert arrivano anche le prove del tentato omicidio di Ariane ai danni del suo ex marito.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate dal 6 al 12 maggio 2023

Il grande giorno è arrivato e Ariane si prepara per convolare a nozze con Robert, che sta ingannando da tempo.

L'abito è pronto e non resta che indossarlo, così da portare a termine il piano. Il matrimonio viene celebrato proprio nel salone del Fürstenhof, con Michael e Werner che fanno da testimoni, loro malgrado. Entrambi hanno grandi sospetti riguardo il fatto che Robert e Ariane abbiano voluto accelerare così le nozze, addirittura organizzandole in soli tre giorni.

Il fatto di aver chiesto ad Ariane di sposarsi così in fretta deriva dal fatto che Robert è convinto che lei sia incinta, ma così non è. Kalemberg ha usato questo trucchetto per far prendere al suo amato le responsabilità di padre e allontanarlo nello stesso tempo da Lia, facendo credere loro di essere fratelli.

Nel frattempo ci sono discussioni e incomprensioni tra Rosalie e Andrè.

In una giornata nella quale lei cerca di rilassarsi nel fienile facendo yoga, le verrà l'idea di trasformare quel luogo in una grande sala per tenere corsi. Il fienile, però, è tenuto d'occhio anche da Vanessa e Max, che vorrebbero rilevarlo per costruire la loro casa.

Tempesta d'amore anticipazioni 6-12 maggio 2023: Robert scopre la verità su Ariane

Nelle puntate di Tempesta d'amore in onda dal 6 al 12 maggio Robert è pronto a sposare Ariane, ma un imprevisto cambia ogni cosa. Si accorge di aver dimenticato le fedi nuziali e così chiede di poter rimediare.

Una volta che Robert torna da Ariane, tutti notano la sua espressione sconvolta.

Robert pronuncia una frase che lascia senza parole: ''Non sposo un'assassina''. Si verrà a sapere che qualcuno ha detto giusto in tempo a Robert che Ariane ha cercato di uccidere il suo ex marito, ma non è finita qui.

Tempesta d'amore, quando Robert e Cornelia scoprono di non essere fratelli

Tutti gli intrighi di Ariane vengono alla luce e i suoi piani falliscono miseramente. Secondo gli spoiler non manca molto prima che Robert e Lia scoprano di non essere fratelli. Tutto accadrà dopo l'arresto di Ariane, quando Lia vorrà fare di nuovo il test del Dna, che non potrà più essere alterato.