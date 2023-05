Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda su Rete 4 Ariane avrà la peggio e tutti i suoi piani verranno portati a galla. A metterla sotto scacco sarà Christoph che ascolterà una sua conversazione con Erik, durante la quale emergerà il reale stato della sua gravidanza. Questo, tuttavia, non sarà l'unico segreto che metterà con le spalle al muro Kalemberg. Presto Lia e Robert scopriranno di non essere fratelli e ci sarà un evento che cambierà per sempre le loro vite. Di seguito, le nuove anticipazioni.

Tempesta d'amore nuove puntate, Ariane dice la verità sulla sua gravidanza

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore che andranno in onda a maggio su Rete 4 Ariane confessa la verità sulla sua gravidanza. Tutto inizierà dopo che Christoph ascolterà per puro caso una sua conversazione con Erik. Messa alle strette, Kalemberg dovrà confessare il reale stato delle cose a Robert che, ovviamente, la prenderà malissimo.

Robert non avrà alcuna intenzione di ascoltare le giustificazioni di Ariane e così si allontanerà da lei, che sperava di portarlo per sempre nella sua vita con un castello di inganni. Come se non bastasse Werner andrà alla polizia denunciandola.

Ariane perde Robert nei nuovi episodi di Tempesta d'amore

Continuando con le anticipazioni di Tempesta d'amore Ariane si dispererà in prigione e cercherà di ottenere una visita da parte di Robert, che non perderà tempo per gridarle tutto il suo rancore, dopo averlo ingannato per settimane.

Si verrà a capo anche della spinosa questione che tiene con il fiato sospeso i tanti telespettatori affezionati ala soap opera in onda su Rete 4 e che non vedono l'ora di scoprire come andrà a finire tra Robert e Lia.

Tempesta d'amore, quando Robert e Cornelia scoprono di non essere fratelli

Manca davvero poco alla verità. Cornelia riuscirà presto a dimostrare di non essere la sorella di Robert e dunque che Werner non sia suo padre. Come si sa, anche questo è uno degli inganni di Ariane, che ha cercato con questo tranello di tenere i due lontani.

Lia (Cornelia) vorrà a tutti i costi fare un secondo test del Dna, nonostante tutti la invitino a non andare incontro a una delusione. Tuttavia, la sua ostinazione sarà molto forte, tanto da abbandonare il Furstenhof in gran segreto dopo che il campionario e tutto l'occorrente sarà nelle sue mani.

Tutto ciò accadrà mentre Ariane è in prigione e non potrà fare nulla. Le anticipazioni svelano che Lia avrà la prova di non essere la sorella di Robert. Dopo questa inattesa ma sperata notizia Robert chiederà a Lia di sposarlo e Kalemberg piangerà lacrime amare, ma non si rassegnerà e metterà in piedi l'ennesimo piano per la sua vendetta.