Le anticipazioni di Terra Amara riservano l'ennesimo colpo di scena ai telespettatori. Proprio mentre tutti gli abitanti della tenuta Yaman saranno in pena per la vita del piccolo Adnan, che si sarà ferito con una pistola lasciata incustodita da Demir, la nonnina Azize in preda alla sua demenza senile non comprenderà bene il pericolo che il bambino sta correndo. La madre di Hunkar sfuggirà al controllo di Fadik, alla quale verrà affidata e deciderà di andare da Sevda per chiedere spiegazioni circa la sua relazione extraconiugale con Adnan senior, senza rendersi conto del fatto che sono trascorsi ormai molti anni e suo genero è ormai morto.

Tale allontanamento darà vita a una serie di equivoci, che metteranno in pericolo la vita di Azize.

Azize vuole andare da Sevda

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Azize. Seguendo la trama della soap turca la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Hunkar, Zuleyha Demir e Yilmaz lasceranno in fretta e furia la tenuta per recarsi in ospedale con il piccolo Adnan, che si sarà ferito gravemente con un'arma di Yaman. Azize verrà lasciata alle cure delle domestiche e in particolare di Fadik, ma per via della sua demenza senile ci metterà ben poco a dimenticare la triste vicenda che ha visto protagonista il nipotino.

In preda a un ennesimo delirio si preparerà di tutto punto con l'intenzione di andare a casa di Sevda per rimproverarla di aver intrapreso una relazione con Adnan senior, mettendo così in pericolo il matrimonio della figlia.

Ovviamente Azize non si renderà conto che sono passati più di vent'anni dalla relazione extraconiugale del genero ormai defunto. Senza farsi vedere da Fadik, la donna uscirà dalla tenuta e comincerà a camminare, ma si troverà nel bel mezzo della via senza sapere che direzione intraprendere.

Due sconosciute si prendono gioco della nonnina

A un certo punto un camion si accosterà alla nonnina offrendole un passaggio, che lei incautamente accetterà. Azize si ritroverà sul mezzo di trasporto con due donne che avrà erroneamente l'impressione di conoscere ma le sconosciute, rendendosi conto dei problemi mentali della donna, la faranno scendere dal camion promettendo di accompagnarla a destinazione, ma in realtà Azize verrà derubata.

Nel frattempo alla tenuta Fadik si renderà conto dell'assenza di Azize e chiederà aiuto al suo pretendente Rasit. Le ricerche non avranno esito e rientrata in casa la domestica avrà un svenimento. La nonnina però non correrà alcun altro rischio, visto che riuscirà a tornare sana e salva in casa. Ma cosa accadrà a Fadik e Rasit, quando si scoprirà della fuga della nonnina? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.