Lavori in corso per la nuova edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni che andrà in onda questa estate nel prime time di Canale 5.

Dopo una stagione di pausa, Maria De Filippi e il suo gruppo di lavoro torneranno a puntare su questo fortunato reality show che in passato ha ottenuto ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

E, tra i volti che vedremo nel cast del reality show, potrebbe esserci anche un ex protagonista di Uomini e donne e del Grande Fratello Vip.

Il ritorno di Temptation Island 2023 nell'estate di Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Temptation Island 2023 tornerà in onda dal 26 giugno [VIDEO] nella fascia di prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Maria De Filippi e la sua squadra di autori sono già al lavoro per scegliere quelle che saranno le sei/sette coppie che si metteranno in gioco sull'isola delle tentazioni, pronti a mettere alla prova la loro storia d'amore.

A differenza degli anni precedenti, questa volta in gara ci saranno solo coppie "nip", ossia costituite da persone sconosciute che sono state scelte attraverso i casting ufficiali che si sono svolti in questi mesi.

Ex corteggiatori di Uomini e donne nel cast di Temptation Island

Nel cast del reality show Mediaset, quindi, non ci sarà spazio per coppie che si sono formate nello studio di Uomini e donne, così come non ci sarà spazio neppure per coppie che sono nate nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5.

Tuttavia, nel cast di tentatori, dovrebbero esserci dei volti che sono già noti al pubblico della rete ammiraglia e in particolar modo a coloro che seguono il genere reality show.

Diversi tentatori, infatti, potrebbero essere scelti tra gli ex corteggiatori che in questi anni hanno preso parte all'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Luca Salatino in lizza per Temptation Island 2023

Stando, invece, ai retroscena riportati sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, nel cast della prossima edizione di Temptation Island 2023, potrebbe esserci spazio anche per il ritorno di un ex tronista della passata edizione di Uomini e donne.

Trattasi di Luca Salatino, il ragazzo romano che quest'anno è stato anche in gara al Grande Fratello Vip 7.

Luca è reduce da poco dalla fine della sua storia d'amore con Soraia Allam Ceruti, la ragazza che conobbe proprio nello studio del talk show di Maria De Filippi.

La relazione tra i due è naufragata a meno di un anno di distanza dal loro sì in studio a Uomini e donne: a prendere la decisione finale sarebbe stata Soraia.

Archiviata questa relazione, Luca sarebbe pronto a rimettersi in gioco come tentatore del reality show Mediaset.