In Terra Amara tutti si domanderanno che faccia abbia Hakan, acerrimo nemico di Demir e ricercato dalle autorità in tutta la Turchia. Tutti crederanno che ci sia lui dietro l'omicidio di Demir, ma la verità sarà un'altra. Nessuno potrà immaginare che Mehmet Kara è Hakan, a parte una persona: la nonnina Azize. Lei è l'unica a conoscere Hakan e ne possiede pure una foto che custodisce con premura, ma a causa della demenza senile di cui soffre non riuscirà a riconoscerlo. Quella foto, però, potrebbe creare a Hakan molti guai.

Il dolore dopo la morte di Demir

Dopo la scoperta della morte di Demir, a Villa Yaman ognuno proverà a farsi mille domande. Ci saranno tanti affari da gestire, tra cui l'organizzazione del funerale, ma nonostante ciò tutti penseranno: chi può aver messo fine alla vita di Demir?

Züleyha avrà anche modo di consolare l'unica "superstite" della famiglia Yaman, la nonnina Azize, che sarà presente anche durante un confronto tra la ragazza e Lütfiye.

Azize ammette di conoscere Hakan

Züleyha si farà mille domande in merito alla morte del marito: nonostante tutto Demir non si meritava tutto quello che gli è successo e la cosa più brutta è che non sanno cosa gli sia accaduto veramente. Potrebbe essere morto da mesi o da pochi giorni, chi lo sa, tutto è molto doloroso.

A un certo punto Lütfiye ipotizzerà che dietro la morte di Demir possa esserci la mano di Hakan, e a quel punto interverrà Azize, dicendo che l'uomo è un vecchio amico di Demir: vivevano insieme in Germania. Proveranno a estorcerle qualche segno identificativo, tipo com'era fisicamente e il colore dei capelli, ma la nonnina dirà solamente che era un uomo "molto bello".

La foto di Hakan

In realtà la nonnina ha tra le mani qualcosa che potrebbe realmente sconvolgere la presenza di Hakan nella vita di Züleyha, visto che si nasconde ancora dietro la falsa identità di Mehmet Kara. Azize ha pienamente ragione quando dice di conoscere Hakan, perché lui è stato un grande amico di Demir quando il giovane studiava Ingegneria meccanica a Berlino.

I due erano talmente amici al punto che condividevano la stessa casa. Di quei tempi la nonnina custodisce un cara foto che ritrae Demir e Hakan insieme, ma se arrivasse nelle mani di qualcuno potrebbe causare seri guai a Hakan.

La nonnina, purtroppo, non riuscirà a custodire al meglio questa immagine, perché giungerà nelle mani di Betül, la figlia di Sermin, che pur di averla arriverà quasi a uccidere l'anziana donna, buttandola a terra, facendole sbattere la testa e creandole una ferita profonda. Fortunatamente non ci saranno conseguenze fisiche ma Sermin, con il suo fare da prepotente, la intimerà di non raccontare l'accaduto a Züleyha se non vorrà fare una brutta fine.