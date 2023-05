Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island: il giornalista Davide Maggio ha anticipato che le registrazioni inizieranno il 6 giugno e che i casting non sono ancora stato chiusi. La redazione sta decidendo se inserire sei o sette coppie nel cast, per un totale di massimo 14 concorrenti (ai quali si aggiungeranno i "tentatori" single).

Filippo Bisciglia sarà conduttore per il decimo anno e il programma comincerà su Canale 5 lunedì 26 giugno.

Aggiornamenti sulle date di Temptation Island

Stanno per partire le riprese di Temptation Island 2023: a svelare la data in cui inizieranno le registrazioni del reality estivo di Canale 5, è stato il giornalista Maggio in queste ore.

Mercoledì 17 maggio, infatti, in rete ha cominciato a diffondersi la notizia che i villaggi della Sardegna che ospiteranno il cast della nuova edizione del programma Mediaset, apriranno i battenti venerdì 6 giugno.

Tra circa tre settimane, dunque, la redazione si trasferirà sull'isola per lavorare da vicino alla trasmissione che tornerà in tv dopo un anno di stop: la prima puntata andrà in onda lunedì 26 giugno dopo la finalissima dell'Isola dei Famosi.

Anche se manca poco al debutto, pare che non siano ancora state scelte tutte le coppie: gli autori sarebbero alla ricerca di altri concorrenti, il cui numero totale potrebbe variare fino all'ultimo giorno.

Quanti sono i protagonisti di Temptation Island

Stando a quello che ha riportato Davide Maggio, dunque, i provini di Temptation Island sarebbero ancora aperti; per questo motivo non si sa se il cast sarà composto da sei o da sette coppie.

In base alle scelte che farà la redazione a ridosso della partenza per la Sardegna, si conoscerà il numero massimo di concorrenti della decima edizione (che potrebbe variare da 12 a 14).

A loro si aggiungono ovviamente i "tentatori" che avranno il compito di mettere alla prova le unioni più o meno durature che saranno al centro del "viaggio nei sentimenti" di quest'anno.

Alla giuda del reality-show di Canale 5, è confermato Filippo Bisciglia: il romano è conduttore di questo format sin dalla prima stagione e nel 2023 taglierà il traguardo del suo decimo anno in questo ruolo (non consecutivo perché l'estate scorsa la trasmissione non è andata in onda).

Nessun personaggio famoso a Temptation Island

Un altro dettaglio che il giornalista ha confermato, è che nessuna delle coppie del cast di Temptation Island 2023 sarà composta da Vip: gli addetti ai lavori, infatti, hanno deciso di raccontare solo storie di gente comune.

Qualche volto noto, però, potrebbe comparire tra i ragazzi/e single: si vocifera che ex corteggiatori di U&D come Andrea Foriglio (non scelta di Nicole Santinelli) potrebbero tornare in tv nel ruolo di "tentatori", ma l'ufficialità di ciò si avrà soltanto quando inizieranno le registrazioni.

Ricapitolando, le riprese della nuove puntate del reality-show partiranno il 6 giugno e saranno trasmesse in tv da lunedì 26; a presentare la decima edizione sarà ancora Filippo Bisciglia e i fidanzati che si metteranno in gioco saranno al massimo 14.

Escluse da questa lista tutte le coppie che si sono formante nel dating-show di Maria De Filippi quest'anno o nel recente passato: Federico e Carola, Lavinia e Alessio, Nicole e Carlo, Luca e Alessandra non saranno concorrenti di Temptation perché la redazione ha scelto di puntare esclusivamente su persone alla prima esperienza televisiva.