L'appuntamento con Temptation Island 2023 è confermato nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. La nuova edizione del reality show delle tentazioni, condotto anche questa volta da Filippo Bisciglia, tornerà in onda dopo un anno di assenza sul piccolo schermo.

Nuove coppie sono pronte a mettersi in gioco per cercare di superare la prova delle tentazioni e, questa volta, è prevista la partecipazioni di soli sconosciuti, che verranno scelti attraverso i casting.

Nuove coppie Temptation Island 2023: in gara solo sconosciuti

Nel dettaglio, l'appuntamento con la nuova edizione di Temptation Island 2023 è confermato nel prime time estivo di Canale 5.

Il reality show tornerà in onda dopo una stagione di stop in prime time, nonostante gli ottimi ascolti che ha sempre ottenuto con le edizioni precedenti, seguite da una media di oltre tre milioni e mezzo fissi di spettatori.

Un ritorno molto atteso dal pubblico, curioso di scoprire quali saranno le nuove coppie che si metteranno in gioco nel corso di questa nuova edizione, la cui messa in onda è prevista da fine giugno in poi.

Le prime anticipazioni rivelano che, quest'anno, saranno 6/7 le coppie che prenderanno parte alla nuova edizione del reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

Non ci saranno coppie famose: anticipazioni Temptation Island

Tutte le coppie verranno scelte attraverso i casting che si sono svolti nel corso di queste settimane: in gara ci saranno solo persone sconosciute al grande pubblico.

Per il ritorno del reality show condotto da Filippo Bisciglia, quindi, non è prevista la partecipazione di coppie famose.

Smentite così le indiscrezioni legate alla presunta partecipazione di Federico-Carola e Lavinia-Alessio, le due coppie che quest'anno si sono formate all'interno dello studio di Uomini e donne.

Non ci sarà spazio neppure per le coppie nate nella casa del Grande Fratello Vip, come nel caso di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Registrazioni Temptation Island 2023: ecco quando iniziano

In attesa di scoprire i nomi e i volti delle coppie in gara quest'anno, le anticipazioni sul reality show rivelano che le registrazioni partiranno il prossimo venerdì 9 giugno.

E' questa la data in cui verrà dato il via alle riprese del fortunato reality show ma, per vedere in onda la prima delle sei puntate previste di questa edizione, bisognerà attendere ancora qualche settimana.

La nuova edizione di Temptation Island debutterà il 26 giugno [VIDEO] su Canale 5, ereditando la serata del lunedì che verrà lasciata libera da L'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi, la cui finalissima è prevista per il 19 giugno in prime time.