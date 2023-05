Manca sempre meno all'inizio delle registrazioni di Temptation Island 2023: i primi giorni di giugno, infatti, in Sardegna partiranno le riprese delle puntate che poi saranno trasmesse in tv a partire da lunedì 26 giugno. In una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne, l'autrice Raffaella Mennoia ha detto che le coppie del Trono Over le vedrebbe bene nel reality delle tentazioni, esattamente come i più giovani che decidono di mettersi in gioco.

Aggiornamenti sul futuro di Temptation Island

Il cast della 10^ edizione di Temptation Island non è ancora stato svelato: anche se le registrazioni dovrebbero cominciare il prossimo 9 giugno, gli addetti ai lavori non hanno ufficializzato neppure una delle 6 o 7 coppie che si metteranno alla prova nei villaggi della Sardegna.

Il settimanale di Uomini e Donne, dunque, ha interpellato Raffaella Mennoia sul metodo con il quale vengono selezionati i concorrenti del reality-show, soprattutto se ci sono limiti d'età per partecipare.

L'autrice ha fatto sapere che i provini vanno avanti a lungo e le scelte definitive vengono prese solo a ridosso delle riprese, tant'è che ancora non si sa il numero di protagonisti che da fine giugno faranno il "viaggio nei sentimenti".

Torna la versione Nip di Temptation Island

Anche se manca ancora l'ufficialità, si dice che alla decima edizione di Temptation Island dovrebbero partecipare solo persone comuni: dopo aver proposto due stagioni Vip del reality Mediaset (più una con il cast misto), gli addetti ai lavori avrebbero deciso di tornare alle origini del format che da oltre 10 anni appassiona il pubblico di Canale 5 per buona parte dell'estate.

Quando le è stato chiesto un parere sugli amori che sono nati a Uomini e Donne, soprattutto nella sua versione senior, e se sarebbero adatti per una trasmissione come quella condotta da Filippo Bisciglia, l'autrice Mennoia ha fatto sapere: "Io le coppie Over le vedrei bene, esattamente come i giovani".

"Non so dire se sono più innocui o pericolosi, non è bello generalizzare per fasce d'età", ha aggiunto Raffaella nell'intervista che è stata pubblicata in questa metà di maggio.

Confermato il meccanismo di Temptation Island

Anche se non ha fatto nomi, ai fan è parso piuttosto chiaro che Raffaella si riferisse alle coppie che si sono formate nel Trono Over in questa stagione tv che si è appena conclusa.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza (lei si dice che potrebbero tornare agli Elios nell'inedito ruolo di consigliera di dame e cavalieri del parterre), ma anche Isabella Ricci e Fabio Mantovani sarebbero stati concorrenti amatissimi e molto discussi della nuova edizione di Temptation Island: questo sogno dei fan, però, sembra essere destinato a rimanere tale perché tra le coppie del cast di quest'anno non dovrebbero esserci personaggi famosi.

Discorso diverso, invece, va fatto per i tentatori: voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che tra i ragazzi e le ragazze che dovrebbero mettere alla prova i fidanzati nei villaggi, dovrebbero esserci anche ex corteggiatori di Uomini e Donne (magari qualche "non scelta" come Andrea Foriglio o Alessio Campoli).

Temptation Island, infine, sta per tornare in onda dopo un anno di stop: nell'estate del 2022 non è stato raccontato nessun "viaggio nei sentimenti", quindi è sempre più forte la curiosità del pubblico per le nuove puntate e per lo svelamento delle 6 o 7 coppie che le animeranno.

Le registrazioni andranno avanti per 21 giorni e dovrebbero concludersi a ridosso dell'esordio dell'edizione su Canale 5, previsto per lunedì 26 giugno.