Gian Maria Sainato ha lanciato una "bomba di Gossip" su Cristina Scuccia a L'Isola dei Famosi. Parlando con Helena Prestes, il modello ha riferito di avere avuto una conversazione lontano dalle telecamere con l'ex suora e quest'ultima gli avrebbe detto di volere avviare una frequentazione lontano dai riflettori. Dal canto suo, anche Gian Maria avrebbe detto a Cristina di essere interessato a lei.

Le dichiarazioni di Sainato

Attualmente Gian Maria e Helena si trovano in esilio su Play Sant'Elena, poiché entrambi hanno perso un televoto.

Durante un momento di relax, il modello ha riportato una presunta confidenza che avrebbe ricevuto da Cristina Scuccia lontano dalle telecamere: "Mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro al reality show".

Dopo averla invitata a Milano a mangiare sushi, Scuccia si sarebbe sbilanciata sul compagno d'avventura: "Mi ha fatto capire che le piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico". A tal proposito Gian Maria ha rivelato a Helena di comprendere un po' l'atteggiamento di Cristina, poiché fino a due anni fa si trovava in un convento mentre ora è a L'Isola dei Famosi.

Le dichiarazioni di Cristina Scuccia

Dal momento che la conversazione tra Cristina Scuccia e Gian Maria sarebbe avvenuta lontano dai riflettori, non è chiaro se sia realmente andata così.

Nella precedente puntata de L'Isola dei Famosi, la stessa Cristina ha rivelato di avere una frequentazione con una persona che si trova a Madrid.

Nonostante non si sia voluta sbilanciare sull'identità, ha rivelato che sente molto la sua mancanza e spera che terminato il reality show sia ancora lì ad attenderla.

A questo punto non è escluso che nella prossima puntata Ilary Blasi non decida di mettere a confronto Gian Maria Sainato con Cristina Scuccia.

Gian Maria Sainato nel 2020 ha fatto coming out

Dal racconto emerso dal naufrago sembrerebbe essere intenzionato ad avviare una conoscenza con Cristina Scuccia lontano dai riflettori.

Tuttavia, non è chiaro se stia mettendo in atto una strategia o meno: nel 2020 ha fatto pubblicamente coming out. Secondo alcuni telespettatori de L'Isola dei Famosi, Gian Maria starebbe solamente cercando di avere una clip nelle prossime puntate.

A detta di altri, anche se fosse vera la conversazione avvenuta con Cristina, Sainato avrebbe dovuto mantenere il massimo riserbo per non mettere in difficoltà la compagna d'avventura. Secondo il punto di vista di altri telespettatori, l'ex suora non avrebbe raccontato la verità sulla sua attuale situazione sentimentale.