Nikita Pelizon è tornata in Italia dopo essere andata a L'Isola dei Famosi per fare una sorpresa alla sua amica Helena Prestes. Nel rispondere ad una fan, la modella ha rivelato di nutrire una particolare simpatia per Gianmaria Sainato: di lui, ha detto che ha un bellissimo sorriso ed è molto dolce. Tuttavia, Nikita non sa come muoversi poiché non sa quale sia l'orientamento del modello.

Le dichiarazioni di Pelizon

Nikita Pelizon è volata in Honduras per sostenere la sua amica Helena. Il giorno in cui è arrivata, la naufraga ha perso al televoto quindi è stata mandata in esilio dove si trovavano Christopher Leoni e Gianmaria Sainato.

Quest'ultimo tramite un televoto flash, poco dopo è tornato su Playa Tosta con gli altri compagni d'avventura.

Una volta rientrata in Italia, Nikita ha interagito con alcuni follower. Una ragazza le ha scritto: "A me siete piaciuti tu e Gian". Anziché glissare Pelizon ha replicato, spiegando di non sapere cosa sia andato in onda ma si è detta felicissima: "Fammi capire, cosa si è visto di me e Gian? Comunque mi piace un sacco. Quel ragazzo è molto dolce. Poi ha quel sorriso che non lo so...". Poi ha sostenuto di trovare molto bella la dentatura di Sainato e successivamente ha affermato: "Veramente, sorride e s'illumina tutta la spiaggia".

Al termine Nikita Pelizon ha lasciato intendere di non sapere come comportarsi con l'attuale concorrente de L'Isola dei Famosi, poiché non sa bene quale sia l'orientamento di Gianmaria Sainato.

La situazione sentimentale di Nikita Pelizon

Prima di andare in Honduras, Nikita Pelizon era apparsa sui social con il suo ex Matteo Diamante. I due in un video avevano spiegato la situazione fra di loro: "Sono state settimane folli". A quel punto hanno rivelato che stanno cercando di capire se possono riprovare ad avere una relazione oppure è meglio rimanere amici: " "Il mondo va veloce, ma noi vogliamo fare le cose con maturità".

Nikita e Matteo hanno chiesto ai fan di non essere invadenti, poiché non vogliono subire influenze e pressioni come in passato. A questo punto non è chiaro Diamante abbia reagito alle nuove dichiarazioni della sua ex su Gianmaria Sainato.

Il saluto di Nikita e Helena

Helena al momento dei saluti con Nikita non è riuscita a trattenere le lacrime.

Parlando con gli autori del reality show ha ringraziato la vita, perché le ha dato la possibilità di conoscere una persona speciale: "Mi ha portato Nikita, una persona che mi guarda negli occhi e mi capisce". Inoltre ha rivelato che l'amica non le ha mai voltato le spalle, neanche nei momenti più difficili.

Infine Helena ha detto di Nikita: "Sa la parte più bella di me".