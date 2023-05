Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un colpo di scena legato alle sorti del piccolo Adnan.

Il figlio di Zuleyha si ritroverà per l'ennesima volta in serio pericolo di vita a causa di un colpo di pistola che rischierà di portarlo via per sempre dall'affetto dei suoi cari.

Zuleyha confessa la verità a Yilmaz: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che per Zuleyha arriverà il momento della resa dei conti finale.

La donna confesserà a Yilmaz la verità sul figlio Adnan, confessandogli per la prima volta che lo hanno concepito insieme.

Di conseguenza la donna informerà Demir su quanto è successo, mettendolo al corrente del fatto che Yilmaz sappia tutta la verità sul figlio.

Un duro colpo per il ricco imprenditore, il quale continuerà ad andare avanti per la sua strada e si rifiuterà di concedere il divorzio a sua moglie, per permetterle di iniziare un nuovo percorso di vita con Yilmaz.

Yilmaz e Demir ai ferri corti: anticipazioni Terra amara

Come se non bastasse, Demir continuerà a comportarsi come se fosse il padre naturale del bambino e prenderà una decisione che manderà su tutte le furie Yilmaz.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che, al raggiungimento dei 4 anni di vita, Demir organizzerà la festa per la circoncisione del bambino.

Una scelta che manderà su tutte le furie Zuleyha, la quale si opporrà alla decisione del marito, rinfacciandogli il fatto che non può avere voce in capitolo su quel bambino che non è suo figlio.

Dura anche la reazione di Yilmaz, che quando verrà a conoscenza di come stanno le cose deciderà di intervenire in prima persona contro il suo rivale.

Yilmaz si scaglierà duramente contro l'uomo, ribadendo il fatto di essere contrario alla scelta della circoncisione per Adnan e chiedendo così a Demir di farsi da parte, dato che non è lui il vero padre del bambino.

Adnan rischia la morte per un colpo di pistola: anticipazioni Terra amara

Lo scontro tra i due uomini porterà Yilmaz a tirare fuori una pistola per puntarla contro l'avversario, ma in un'altra stanza di Villa Yaman succederà l'impensabile.

Le anticipazioni sulle prossime nuove puntate di Terra amara rivelano che Adnan prenderà in mano la pistola incustodita di Demir e si colpirà da solo con un proiettile.

Una situazione a dir poco agghiacciante in primis per Zuleyha, la quale si mostrerà disperata per la paura di poter perdere il suo amato bambino, che lotterà tra la vita e la morte.