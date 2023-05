In Terra Amara l'ossessione per Demir porterà Ümit a compiere un gesto scellerato. Rapirà il piccolo Adnan per estorcere a Züleyha la verità sul marito: secondo lei non è scomparso misteriosamente, ma fuggito volontariamente. Stanca delle ennesime pressioni, Züleyha minaccerà Umit con una pistola, ma farà partire accidentalmente un colpo.

Le continue pressioni di Ümit

Ümit darà del filo da torcere a Züleyha dopo la scomparsa di Demir, che sparirà nel nulla dopo l'assalto che alcuni malviventi faranno a Villa Yaman. Ümit farà credere a tutti che Demir non sia realmente scomparso, ma che abbia ordito un piano solo per fuggire da Çukurova, visto che per la giustizia potrebbe essere il possibile assassino di Sevda.

È stata lei a denunciarlo, quando in realtà è stata lei a uccidere la madre e Demir ha fatto di tutto per fare evitare che finisse in carcere, arrivando a nascondere e seppellire lui stesso il corpo di Sevda.

A ogni modo Ümit porterà avanti il suo piano affrontando Züleyha davanti a tutti e provando a convincerla a dichiarare pubblicamente dove si trovi Demir.

L'incontro tra Ümit e Züleyha

Züleyha, stanca delle continue ingiurie, non le permetterà di mettere più piede a Villa Yaman. Una mossa che non piacerà per niente a Ümit, al punto che si vendicherà progettando il rapimento del piccolo Adnan. Pagherà un operaio della tenuta, Cumali, per rapire Adnan, facendo disperare la povera Züleyha.

In realtà Ümit non vorrà fare del male al bambino, ma usarlo per negoziare con Züleyha.

La chiamerà e le chiederà di andare in un posto specifico.

Züleyha uccide Ümit

Ümit accuserà Züleyha di sapere dove si trovi Demir e proverà a convincerla a rivelarle il luogo, ma Züleyha le ribadirà per l'ennesima volta che non lo sa e si arrabbierà quando non le dirà dove ha nascosto Adnan. Stanca di tutto, punterà contro Ümit la sua pistola, mossa che non scoraggerà la donna, che continuerà ad andare avanti con il suo piano per scoprire dove si trovi Demir.

Tra le due ci sarà una colluttazione e accidentalmente dall'arma di Züleyha partirà un colpo. Ümit cadrà a terra e Züleyha temerà di averla uccisa, ma sarà così? In realtà sì.

Hakan salva Züleyha dal carcere

Züleyha, dalla paura, cercherà aiuto in Fikret e Fekeli, ma non potrà immaginare che qualcuno ha assistito all'omicidio: Hakan ha visto tutto da dietro un cespuglio e quando Züleyha andrà via, prenderà il corpo di Ümit e lo porterà via.

Quando la giovane tornerà sul luogo del misfatto, insieme a Fikret e Fekeli, non troverà né Ümit né la sua auto, e penserà che la ragazza si sia salvata e riuscita a scappare. Solo dopo una settimana si verrà a scoprire che Ümit è morta in un incidente stradale, ma in realtà è stato Hakan a progettare tutto per non far finire Züleyha in carcere.