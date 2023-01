Un altro decesso sconvolgerà l'intero paese di Çukurova e sarà quella di Ümit. Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, perderà la vita per mano di Züleyha, che stremata per l'ossessione della ragazza nei confronti di Demir le sparerà contro. Züleyha, però, crederà che la ragazza non sia morta a causa del colpo ricevuto, perché quando tornerà sul luogo del delitto non troverà il corpo senza vita.

L'ossessione di Ümit per Demir

Ümit morirà e nonostante a Çukurova abbia causato un sacco di guai, nessuno riuscirà a rimanere indifferente alla cosa.

Sarà la follia per Demir a ucciderla, un'ossessione che purtroppo la porterà a perdere la vita per mano di Züleyha.

Ümit proverà a ricattare Züleyha nel momento meno opportuno, ovvero quando Demir sparirà dopo l'assalto a Villa Yaman. Sarà sicura del fatto che Züleyha sappia dove si trovi Demir: secondo lei hanno messo su un piano per fuggire insieme, pianificando anche l'assalto alla villa, ma in realtà non sarà così.

Züleyha uccide Ümit

Züleyha ha cacciato Ümit dalla villa, ma ciò non è bastato a porre un freno alla ragazza. La follia la porterà anche a rapire il piccolo Adnan e lo farà per convincere Züleyha a dire una verità che in realtà nemmeno lei sa. Le darà appuntamento in mezzo a un campo e in piena notte, e Ūmit proverà a convincere Züleyha a dirle dove si trovi Demir.

Stanca di questa situazione e del fatto che non le dia Adnan, Züleyha le punterà una pistola contro. Tra le due ci sarà una colluttazione, la pistola di Züleyha esploderà un colpo che colpirà Ümit proprio nello stomaco e Hakan vedrà tutto. Züleyha prenderà il bambino e lascerà lì non solo il corpo agonizzante di Ümit, ma anche la pistola con cui ha compiuto il delitto e se ne andrà via.

Hakan maschera il decesso di Ümit con un incidente

Züleyha tornerà sul luogo del delitto con Fekeli e Fikret, ma non troveranno né il corpo né la macchina della ragazza. Penseranno che Ümit non sia morta, ma in realtà sarà Hakan a prendere il corpo senza vita della giovane per far sembrare che sia deceduta a causa di un incidente stradale: metterà il corpo dentro la sua macchina e lo farà cadere in un burrone.

Per non destare ulteriori dubbi, l'incidente avrà luogo circa una settimana dopo l'effettiva morte. Hakan, però, terrà ben custodita l'arma da fuoco usata da Züleyha.

Sarà Fikret l'incaricato a preparare il funerale della giovane, anche se negli ultimi tempi non sono stati per niente vicini. Al funerale prenderanno parte i suoi colleghi d'ospedale, ma anche Fekeli e Lütfiye. Anche Züleyha prenderà parte alla cerimonia, la ragazza però non saprà che la giovane sia morta a causa sua: il piano di Hakan, almeno per il momento, funzionerà alla perfezione.