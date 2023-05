Ancora lacrime a Terra amara nelle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che Züleyha, dopo aver salutato per sempre Demir, deciderà di convolare a nozze con Kara. Nel frattempo, due persone a lei molto care saranno vittime di un grave incidente che non lascerà loro scampo: si tratta di Saniye e di Gulten. Ma non solo.

Le anticipazioni di Terra amara: prossime puntate su Canale 5

Nuovi personaggi negativi porteranno dolore in quel di Cukurova. Tra questi ci sarà Hasmet Colak, un uomo senza scrupoli che metterà fine alle vite di Saniye e Gülten: che cosa succederà?

Ebbene, Hasmet Çolak, accompagnato dal figlio, sarà alla guida della sua macchina. In quel momento, Saniye e Gulten saranno in viaggio, ma la ruota della loro macchina si bucherà. Le due si fermeranno per cambiarla, senza sapere che il malvivente starà passando per quella strada.

Colak investirà le due donne e non presterà loro soccorso, scappando a tutta velocità a bordo della sua vettura.

Terra amara, le trame dei nuovi episodi

Gaffur e Cetin verranno a sapere dell'incidente e correranno subito in ospedale, dove si trovano le loro mogli. Come svelano le anticipazioni di Terra Amara Saniye muore sul suo colpo mentre i medici tenteranno di fare il possibile per salvare Gulten che, tra l'altro, aspetta un bambino.

Purtroppo non ci sarà nulla da fare e la triste notizia arriverà anche a villa Yaman, dove Zuleyha piangerà la morte di Gulten e suo figlio insieme ai loro cari. Nel giro di poco tempo verranno organizzati i funerali e tutta la città sarà in lutto per queste due importanti perdite.

Colak in fuga dopo la morte di Saniye e Gulten in Terra amara

Ma che ne sarà del responsabile della morte di Saniye e Gulten in Terra amara? Zuleyha vorrà fare giustizia e pregherà la polizia di rintracciare il colpevole. Non sarà tuttavia possibile, visto che nella strada in cui le due donne sono state investite non è passata anima viva.

L'unica sua consolazione saranno i preparativi per il matrimonio con Kara, l'uomo che le ha rubato il cuore dopo la scomparsa di Demir e le tante sofferenze d'amore che hanno costellato la sua esistenza.

Il perfido Colak cercherà di nascondere tutte le tracce e gli indizi che potrebbero ricondurre a lui e anche il figlio gli fornirà un valido alibi. Cetin e Gaffur saranno devastati dalla rabbia, visto che le loro mogli sono passate a miglior vita per colpa di un pirata della strada che è ancora a piede libero.

La stessa Zuleyha non si capaciterà di quanto successo e arriverà a pensare di essere stata maledetta da qualcuno, visto che tutte le persone a lei care perdono tragicamente la vita, a partire da Yilmaz. Saniye e Gulten avranno giustizia?