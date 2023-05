Cambio programmazione per Terra amara nel corso della stagione estiva 2023. L'appuntamento con la soap opera turca di Canale 5 prosegue con successo nella fascia del primo pomeriggio e in vista dei mesi estivi ci saranno delle variazioni importanti in daytime.

In tanti speravano di poter vedere la soap opera anche nella prima serata della rete ammiraglia Mediaset, ma così non sarà.

Cosa succede alla programmazione di Terra amara in estate

Il cambio programmazione di Terra amara per l'estate 2023 prevede uno stop della soap opera nel daytime del weekend.

Da giugno gli episodi speciali della durata di un'ora e mezza non troveranno più spazio nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

La soap risulta sospesa dalla programmazione, mentre nel daytime feriale resta confermato l'attuale palinsesto.

La soap opera Terra amara cambia programmazione su Canale 5

La messa in onda delle nuove puntate di Terra Amara, dal lunedì al venerdì, è confermato nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45. Non ci sarà nessun prolungamento per la soap opera turca che, a differenza di quanto è accaduto la scorsa estate, non andrà in onda in versione extra-large nel daytime feriale.

Le puntate della soap non toccheranno la durata di un'ora e in questo modo si riuscirà a garantirne la messa in onda per tutta la durata della prossima stagione televisiva Mediaset 2023/2024.

Brutte notizie anche per coloro che speravano di poter vedere la soap con Yilmaz e Zuleyha in prima serata.

La programmazione Mediaset per l'estate 2023 non prevede la messa in onda della soap nella prestigiosa fascia di prime time.

L'appuntamento con Terra amara non conquista la prima serata estiva Mediaset

La soap è prevista solo nel daytime feriale di Canale 5: in prima serata non ci saranno puntate speciali, così come auspicavano i fan social.

In tanti sul web speravano di poter vedere Terra amara anche nella fascia serale, ma così non sarà.

Cosa succederà nel corso delle prossime puntate della soap opera? Le anticipazioni rivelano che Demir inizierà ad avere dei sospetti sul possibile rapporto segreto tra Zuleyha e Yilmaz, e per questo motivo deciderà di mettersi a indagare per scoprire la verità.

Ciò che verrà fuori lo renderà furioso nei confronti della moglie: Demir inizierà a portare avanti un piano vendicativo nei confronti di Zuleyha, impedendole anche di poter stare con i suoi due amati figli.

A quel punto la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata: Zuleyha si ritroverà disperata al punto da impugnare una pistola e puntarla contro il marito, con lo scopo di farlo fuori per sempre dalla sua vita e da quella dei suoi due figli.