Cambio programmazione per la soap opera Terra Amara nella fascia del pomeriggio di Canale 5, durante il mese di maggio.

Le variazioni di palinsesto arriveranno nel corso della giornata di sabato 6 maggio, quando la programmazione del pomeriggio subirà degli stravolgimenti per seguire in diretta la cerimonia dell'incoronazione del Re Carlo d'Inghilterra, affidata ad un lungo speciale di Verissimo.

Cambio programmazione per la soap Terra amara su Canale 5: stop il 1° maggio 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Terra amara del mese di maggio, riguarderà la giornata del 1° maggio 2023.

Questo lunedì pomeriggio, gli spettatori che si collegheranno su Canale 5 per seguire il nuovo appuntamento con la soap opera turca, resteranno delusi e amareggiati.

Sì, perché Mediaset ha scelto di modificare il palinsesto della fascia pomeridiana e a farne le spese sarà proprio l'appuntamento con la soap turca.

Alle 14:10, infatti, non ci sarà spazio per la nuova puntata di Terra amara in televisione così come a seguire non ci sarà il nuovo appuntamento con Uomini e donne.

La soap opera Terra amara ridotta il 6 maggio: cambio programmazione

Una scelta dettata dal giorno festivo che, come da tradizione, prevede un calo della platea televisiva in daytime: in questo modo, per preservare i propri prodotti televisivi, Mediaset ha scelto di non puntare sulla messa in onda di Terra Amara e Uomini e donne, bensì puntare su un film.

Tuttavia, questa non sarà l'unica variazione di programmazione per la soap nel corso del mese di maggio.

Le modifiche al palinsesto di Terra amara si verificheranno anche durante la giornata di sabato 6 maggio, quando in daytime ci sarà spazio per lo speciale Verissimo dedicato all'incoronazione del Re Carlo d'Inghilterra.

Le telecamere del talk show condotto da Silvia Toffanin seguiranno in diretta la cerimonia a partire dalle 11:00 del mattino e fino alle 15.45.

Ecco l'orario di inizio e fine di Terra amara del 6 maggio 2023

Di conseguenza, questo appuntamento speciale con Verissimo, porterà ad una variazione di programmazione il 6 maggio per la soap Terra amara [VIDEO] in daytime.

L'appuntamento del sabato pomeriggio, infatti, non potrà iniziare alle 15:00 (come avviene ogni settimana) bensì inizierà con 45 minuti di ritardo e terminerà sempre alle 16:30 circa.

I fan e appassionati della soap, quindi, dovranno accontentarsi di questa puntata breve della soap opera che continua a volare negli ascolti del primo pomeriggio di Canale 5.

E, le anticipazioni delle prossime puntate, rivelano che tra Zuleyha e Mujgan riprenderà lo scontro infuocato. Il motivo? Yilmaz, in un momento di difficoltà con suo figlio, chiederà aiuto proprio alla sua ex Zuleyha, scatenando l'ira della moglie.

Mujgan rientrerà in casa e vedrà che suo figlio è tra le braccia della sua peggior nemica: una scena che la manderà su tutte le furie, al punto che la donna avrà una reazione a dir poco esagerata nei confronti di suo marito.