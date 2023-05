Cosa succederà nella prossima edizione di Uomini e donne in onda da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5?

L'appuntamento con il dating show dei sentimenti di Maria De Filippi chiuderà i battenti il prossimo 12 maggio con la messa in onda della puntata conclusiva di questa stagione ma, intanto, si pensa già a quello che succederà nel corso della prossima.

Per quanto riguarda il trono over, potrebbero esserci dei cambiamenti importanti e uno di questi prevedrebbe anche l'uscita di scena della dama Aurora dal cast.

L'appuntamento con Uomini e donne confermato a settembre su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con la nuova edizione di Uomini e donne è confermato da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Il dating show riprenderà la sua consueta programmazione televisiva dopo la consueta pausa estiva che, quest'anno, durerà un po' più del solito.

In attesa delle ultime puntate da mandare in onda in tv, si pensa già a quella che sarà la nuova edizione del programma e non mancano le prime conferme.

Tra i volti che torneranno in studio, spiccano quelli dei due storici opinionisti, ormai diventati delle "colonne portanti" della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Gianni e Tina confermati nel cast: anticipazioni Uomini e donne settembre 2023

Le anticipazioni su Uomini e donne di settembre rivelano che Gianni e Tina sono ufficialmente confermati nel cast della prossima stagione.

I due opinionisti, malgrado le critiche e qualche polemica di troppo che quest'anno c'è stata sul loro conto, saranno ancora una volta presenti in studio per commentare le vicende dei vari protagonisti del trono classico e over.

Nessun cambiamento, quindi, da questo punto di vista: Maria De Filippi non ha intenzione di rinunciare ai due volti che ormai sono diventati dei punti di riferimento all'interno del cast della sua storica trasmissione del pomeriggio, da sempre leader indiscussa degli ascolti.

Aurora potrebbe essere fatta fuori dal cast di Uomini e donne a settembre

Dei cambiamenti, invece, potrebbero esserci per quanto riguarda il parterre del trono over. Alcuni dei volti che si sono visti nel corso di questo finale di stagione di Uomini e donne, potrebbero essere in uscita.

È questo il caso della dama Aurora Tropea che, dopo il suo rientro in trasmissione, ha scatenato un vespaio di polemiche e delle liti fin troppe accese tra Armando e il resto del cast.

Ebbene, Aurora potrebbe non prendere parte alla prossima edizione del dating show, mentre sarebbe confermata la presenza in studio di Armando Incarnato e quella di Riccardo Guarnieri, due volti storici del trono over.