Proseguono le avventure della soap opera turca Terra Amara su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate, raccontano che si spezzerà l’alleanza tra Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) e Sermin Yaman (Sibel Tascioglu). Quest’ultima non esiterà ad affrontare l’amica quando capirà che sta facendo di tutto per non essere accusata della morte di Hunkar Yaman (Vahide Percin). L’ex moglie del dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydin) finirà per scatenare la furia della dark lady, visto che le darà uno schiaffo in pieno viso per farla tacere.

Spoiler turchi, Terra amara: Fekeli caccia Behice dalla sua tenuta

Al centro della scena nei nuovi episodi della telenovela ci sarà soprattutto la spietata dark lady Behice, che movimenterà i mesi estivi della messa in onda su Canale 5. Tutto comincerà quando la signora Hekimoglu metterà fine all’esistenza della rivale Hunkar e lo farà perché temerà di finire in carcere con l’accusa di aver ucciso i precedenti mariti.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) prenderà una drastica decisione quando Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) sospetterà che la colpevole dell’omicidio della suocera sia Behice: caccerà la donna dalla sua tenuta e la inviterà a lasciare la città. Per rimanere a Cukurova si farà aggredire da un complice, che invece di limitarsi a ferirla all’altezza della spalla la colpirà in maniera accidentale con uno sparo vicino al cuore.

Sermin crede che Hunkar sia morta per mano della zia di Mujgan

Dopo essere sopravvissuta a una difficile operazione Behice sosterrà essere stata aggredita a causa delle accuse di Zuleyha. Il racconto della dark lady scatenerà la reazione di Sermin, che non perderà tempo per affrontarla. Quest’ultima smaschererà Hekimoglu dicendole di sapere che in realtà è stata lei a organizzare la sua aggressione per non trasferirsi a Istanbul.

La zia della dottoressa Mujgan (Melike Ipek Yalova) schiaffeggerà Sermin in preda alla rabbia.

In seguito Sermin non mollerà la presa e metterà al corrente il cugino Demir (Murat Ünalmış) sulle accuse diffamanti nei confronti di Zuleyha da parte di Behice. Il ricco imprenditore, per fermare i falsi pettegolezzi sulla moglie, spererà di poter contare sull’aiuto di tutti i cittadini di Cukurova. Sermin rincarerà la dose contro la sua ex alleata Behice, rivelando a Demir di sospettare anche lei come Zuleyha che la stessa sia la responsabile della tragica fine di Hunkar.