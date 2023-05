La soap opera turca Terra amara nei prossimi mesi sarà caratterizzata da diverse tragedie. Una riguarderà Saniye Taskin (Selin Yeninci), che sarà vittima di un incidente letale: verrà investita infatti dal figlio di Haşmet Colak (Altan Gördüm), mentre sarà intenta a riparare la ruota della macchina insieme alla cognata Gulten (Selin Genç).

Anche Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) morirà per le gravi ferite riportate in un altro incidente stradale.

Trame turche, Terra amara: Saniye perde la vita

Gli spoiler turchi raccontano che nei futuri episodi in onda su Canale 5, la città di Cukurova sarà stravolta da un grave incidente stradale.

Tutto avrà inizio quando Saniye vorrà recarsi al comando di polizia per denunciare Haşmet Çolak, un ex detenuto ritornato in città per delle questioni in sospeso con la famiglia Yaman. Il nuovo arrivato farà infuriare sia la governante e Gulten, quando i suoi uomini lavoreranno in dei terreni dei Yaman.

Durante il tragitto Saniye e Gulten faranno i conti con un imprevisto, poiché si forerà una gomma della loro auto: appena le due donne scenderanno dalla vettura verranno colpite da un'altra macchina, a bordo della quale si trovano Haşmet e suo figlio. Un litigio fra questi ultimi causerà una distrazione che - unita alla forte velocità - porterà il veicolo a colpire in pieno Saniye e Gülten: la prima morirà sul colpo, mentre la domestica verrà portata d’urgenza in ospedale in gravi condizioni di salute.

Gaffur disperato per la scomparsa della moglie, Gulten riesce a sopravvivere

Haşmet subito dopo l’incidente chiederà al figlio di fuggire, impedendogli di prestare soccorso alle due vittime per non farlo arrestare con l’accusa di omicidio.

Sia Gaffur che Cetin cadranno nello sconforto totale quando apprenderanno della morte di Saniye. Mentre Gaffur potrà tirare un sospiro di sollievo per la sorella Gulten, che riuscirà a sopravvivere dopo il ricovero.

Yilmaz dichiara il suo amore a Zuleyha prima di morire

Ad avere un triste epilogo sarà anche Yilmaz: dopo aver appreso del ricovero in ospedale del figlio Kerem Alì, l’ex meccanico avrà un incidente stradale che non gli lascerà scampo.

A prestare soccorso ad Akkaya saranno Altun e Demir, i quali riusciranno a tirarlo fuori dall’automobile distrutta e in procinto di andare a fuoco. Ma Yilmaz morirà in ospedale dopo essere stato operato: prima di chiudere per sempre gli occhi comunque farà in tempo a dichiarare tutto il proprio amore a Zuleyha.