Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 19 maggio su Canale5, Demir provocherà un grosso danno economico a Yilmaz programmando ordini per svariati impianti di irrigazione che poi farà annullare. Nel frattempo, Julide riceverà una lettera misteriosa nella quale Demir sarà accusato di aver ucciso Ercument. Successivamente, il signor Yaman deciderà di salvare il buon nome della sua famiglia e minaccerà di raccontare tutta la verità sull'omicidio di suo cugino. Infine, Hunkar e Fekeli sospetteranno che la soffiata al procuratore distrettuale possa essere arrivata dalla signora Behice.

Demir provoca un danno economico all'azienda di Yilmaz

Nella prima parte dell'episodio di Terra amara, il rapporto tra Fekeli e Hunkar sembrerà essere arrivato definitivamente al capolinea. Nel frattempo, Demir provocherà un enorme danno alle casse aziendali di Yilmaz. Infatti, l'uomo ordinerà diversi materiali e attrezzi per svariati impianti di irrigazione per poi annullarli. Successivamente, il procuratore Julide riceverà una missiva anonima che accuserà il signor Yaman di aver ucciso suo cugino Ercument e di essersi sbarazzato del suo corpo per nascondere le tracce del delitto.

Demir minaccia di raccontare la verità sull'omicidio di Ercument

Di conseguenza, il marito di Zuleyha minaccerà di raccontare ogni dettaglio dell'assassino di suo cugino per difendere il buon nome della famiglia Yaman: ovvero che è stato Yilmaz ad uccidere Ercument, reo di aver violentato la giovane domestica Gulten Taskin.

Infine, la matrona di Cukurova inizierà a credere che la denuncia anonima inviata al procuratore Julide possa essere opera della zia di Mujgan. Inoltre, anche Fekeli Ali Rahmet avrà lo stesso sospetto, tuttavia la signora Behice non sembrerà essere coinvolta nella situazione.

Riassunto dell'episodio precedente di Terra amara

Nel precedente episodio di Terra amara in onda giovedì 18 maggio, Gaffur è felice che sua sorella abbia finalmente trovato un uomo che la ami e che farà di tutto per renderla felice. Così, decide di accettare il matrimonio tra Gulten e Cetin. Successivamente, Fekeli fa una generosa donazione grazie alla quale sarà possibile aprire un edificio per l'istruzione dei bambini di Adana.

Inoltre, Ali Rahmet decide di dedicare l'immobile alla zia di Mujgan come ringraziamento per l'aiuto ricevuto finora dalla donna. Per questo motivo, l'insegna dell'istituto prende il nome della signora Behice Hekimoglu che taglia il nastro della scuola elementare in suo onore. Tuttavia, questo sembra essere un duro colpo per Hunkar Yaman che, durante l'evento, appare visibilmente sofferente.