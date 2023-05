Cambio programmazione in arrivo per Terra Amara, la seguitissima soap opera del pomeriggio in onda tutti i giorni su Canale 5?

Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle modifiche nel corso delle prossime settimane, complice la decisione di chiudere in anticipo l'appuntamento con Uomini e donne.

E, a quel punto, la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05 circa, potrebbe essere occupata dalla soap turca.

Cambio programmazione Mediaset: Uomini e donne chiude prima, Terra Ama si allunga?

Nel dettaglio, il cambio programmazione per la soap Terra Amara potrebbe iniziare il prossimo 15 maggio, complice lo stop anticipato per Uomini e donne.

La trasmissione del pomeriggio di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi, quest'anno chiuderà i battenti con due settimane di anticipo rispetto al previsto.

L'ultima settimana di programmazione per il talk show sarà quella che va dall'8 al 12 maggio, dopodiché calerà il sipario su questa fortunata edizione che, ancora una volta, ha saputo dominare la scena ascolti in daytime, con punte che hanno toccato il 33% di share.

La soap opera Terra Amara potrebbe prendere il posto di Uomini e donne in daytime

Con la chiusura anticipata di Uomini e donne, ecco che al suo posto potrebbe esserci spazio per una promozione legata alla soap opera Terra Amara.

Le vicende di Yilmaz, Zuleyha e Demir potrebbero trovare spazio nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, prendendo proprio il posto di Uomini e donne.

Di conseguenza, dal 15 maggio in poi, la soap turca potrebbe allungarsi e andare in onda non più dalle 14:10 alle 14:45, bensì dalle 14:10 alle 16 circa, quando poi la linea passerebbe al daytime dell'Isola dei famosi e alla soap opera Un altro domani.

Una promozione che, sicuramente, renderebbe felicissimi i numerosi fan e appassionati della soap opera turca, i quali potrebbero avere la possibilità di seguire e vedere delle puntate extra-large di Terra Amara.

Zuleyha affronta la vendetta di Demir: anticipazioni Terra Amara

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quale sarà la scelta finale dei vertici Mediaset sulla programmazione della soap turca, le anticipazioni su cosa succederà nel corso delle prossime settimane, rivelano che ci sarà spazio per l'ennesimo colpo di scena legato a Zuleyha.

La donna si ritroverà a dover fare i conti con il piano spietato di suo marito Demir che, di punto in bianco, inizierà ad avere dei sospetti circa una tresca clandestina tra sua moglie e Yilmaz.

A quel punto, quindi, Demir deciderà di passare all'azione e punterà il dito contro sua moglie, tanto da punirla togliendo a Zuleyha la possibilità di stare con i figli.