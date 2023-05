Durante la puntata di Terra Amara in onda sabato 13 maggio su Canale 5 con un triplo appuntamento a partire dalle ore 15:00, Hunkar si recherà di nascosto nella stanza d'ospedale dov'è ricoverato Fekeli. Lì, la matrona di Cukurova incontrerà Behice che l'accuserà di aver provocato un infarto all'uomo. Nel frattempo, la nonnina Yaman uscirà dalla tenuta e incapperà nell'auto di Akkaya che la travolgerà. Successivamente, Yilmaz soccorrerà la donna portandola in ospedale e donandole il proprio sangue per salvarle la vita. Intanto, Fadik sarà licenziata da Demir per non aver badato a sua nonna.

Nella parte finale, Sermin racconterà un segreto alla signora Behice sul conto della famiglia Yaman. Nel contempo, Sabahattin vorrà chiarire con il procuratore, ma apprenderà che è stato denunciato da sua moglie. Infine, il dottore di Adana minaccerà Sermin di raccontare tutte le sue menzogne alla figlia Betul.

La nonnina viene travolta da un auto e accompagnata in ospedale

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, la matrona di Cukurova andrà a far visita ad Ali Rahmet al pronto soccorso di nascosto. Però, nella stanza troverà la zia di Mujgan che le urlerà contro tutto il suo odio per aver provocato un infarto all'uomo. Intanto, la nonnina Yaman, esausta di sentire Fadik russare, uscirà per andare a dormire altrove.

Tuttavia, lungo la strada Azize incapperà nell'auto di Akkaya che la travolgerà provocandole un incidente. Dopodiché, l'ex meccanico accompagnerà l'anziana donna in ospedale e deciderà di donarle il proprio sangue per salvarle la vita. Un gesto che Demir non apprezzerà.

Uzum fa visita alla tomba della madre in Terra Amara

Mujgan sarà turbata con suo marito che ha avvertito Zuleyha dell'incidente di Azize con una telefonata.

Successivamente, tornato alla tenuta, Demir licenzierà la domestica Fadik, rea di non aver accudito la nonnina. Ciononostante, grazie al tempestivo intervento di Hunkar la ragazza verrà reintegrata di nuovo in cucina. Nel frattempo, la piccola Uzum, accompagnata da Saniye, farà visita alla tomba di sua madre, mentre Gaffur sarà costretto a fare degli straordinari in un ristorante per estinguere il debito con Hatip.

Sabahattin minaccia Sermin di parlare con Betul in Terra Amara

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Sermin rivelerà un segreto alla signora Behice. Intanto, Sabahattin si recherà dal procuratore Julide per convincerla a tornare insieme, ma qui apprenderà che sua moglie l'ha denunciato per violenza domestica. Per questo motivo, il dottore di Adana minaccerà la cugina di Demir di raccontare tutte le sue menzogne e dell'adulterio alla figlia Betul. Infine, Fekeli cercherà di capire a cosa si riferisse la zia di Mujgan quando ha minacciato Hunkar, così la donna gli rivelerà quanto ha appreso da Sermin.