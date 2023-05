Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra Amara, relative alle puntate che andranno in onda dal 7 al 13 maggio su Canale 5. Tanti avvenimenti scuoteranno gli abitanti di Adana. Hunkar deciderà di dire la verità a Fekeli sulla paternità del piccolo Adnan prima che possa farlo la perfida Behice, ma questa notizia sconvolgerà tanto Ali Rahmet da provocargli un infarto.

Nel frattempo, Mujgan sempre più fuori controllo, chiederà a Demir di tenere sotto controllo la moglie, e naturalmente ciò provocherà nuove discussioni. Nel frattempo, Yaman rischierà la vita in un incidente e in questo contesto prenderà una decisione importante sul futuro dei suoi figli.

Infine, Azize sfuggirà al controllo di Fadik e uscita in strada di notte verrà investita da Yilmaz che, per salvarla, le donerà il suo sangue.

Sermin separa Julide e Sabahattin

Le anticipazioni di Terra amara relative alle puntate che andranno in onda da domenica 7 a sabato 13 maggio prendono il via dalla lite che scoppierà tra Demir e Zuleyha dopo che Mujgan rivelerà a Yaman di aver visto sua moglie con Yilmaz mentre insieme si prendevano cura del piccolo Kerem Alì. Behice però rimprovererà la nipote per i suoi gesti avventati che continueranno a portare guerra tra le due famiglie rivali. Frattanto, Saniye e Gaffur si occuperanno amorevolmente di Uzum, ma saranno costretti a portarla in visita dalla madre in ospedale che verserà in grevi condizioni perché la bimba si rifiuterà di mangiare.

Intanto, Demir avrà un incidente e deciderà di intestare i suoi beni a Leyla piuttosto che dividerli equamente con Adnan per paura che Yilmaz, scoperta la verità sulla paternità del bambino, possa mettere le sue mani sulle ricchezze degli Yaman. Sermin riuscirà a separare Julide e Sabahattin puntando sulla pietà, ma l'ex marito andrà a casa sua urlandole di lasciarlo vivere in pace.

La donna, tuttavia, sembrerà decisa a non arrendersi. Frattanto la madre di Uzum morirà e lascerà la piccola alle amorevoli cure di Saniye e Gaffur.

Behice non otterrà il posto da presidentessa di dame della carità che all'ultimo minuto verrà conferito ad un'altra donna di Adana. Infuriata, la zia di Mujgan minaccerà Hunkar di essere a conoscenza di un segreto che potrebbe rovinare la sua famiglia.

Nel frattempo Sermin denuncerà ingiustamente l'ex marito per violenza a Julide e in questo frangente scoprirà che la polizia sta indagando sulla morte di Cengaver così avvertirà Hatip. Quest'ultimo sembrerà certo di non essere in pericolo.

Fekeli ha un infarto

Hunkar si recherà da Fekeli e gli confesserà che Adnan è figlio di Yilmaz, sconvolto per la notizia Ali Rahmet avrà un infarto. Sarà Behice a salvarlo prestandogli il primo soccorso sotto al guida di Sabahattin. Scoperto che il padrino sta male, Yilmaz andrà da Hunkar e cercherà di capire cosa ha detto per provocare un tale shock a Fekeli, ma la matrona mentirà sulla sua confessione. Nel frattempo, Hatip farà il modo che la polizia diriga le sue indagini verso altre persone ma dovrà stare attento alla moglie.

Infatti, Naciye minaccerà di rovinarlo qualora dovesse vedersi ancora con Sermin. In ospedale da Fekeli, avverrà uno scontro molto duro tra Behice e Hunkar.

Nel frattempo, di notte, Azize uscirà dalla casa infastidita dallo russare di Fadik, ma verrà investita da Yilmaz che la porterà in ospedale e le donerà il suo sangue per salvarla. Mujgan avrà un'altra crisi e si sfogherà sia con Zuleyha che con il marito, mentre Demir licenzierà Fadik che non ha saputo controllare la nonnina. Sarà Hunkar a dare un'altra possibilità alla domestica.

Infine, mentre Sabahattin cercherà di riappacificarsi con Julide facendo i conti con la cattiveria di Sermin, Behice continuerà a ingraziarsi Fekeli sperando di far colpo su di lui.