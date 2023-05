Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda lunedì 15 maggio con un singolo appuntamento alle ore 14:10 su Canale5, Gaffur scoprirà che Gulten sta frequentando Cetin e vorrà impedire alla coppia di convolare a nozze. Così, Saniye svelerà a suo marito che sua sorella è stata violentata da Ercument e salvata da Yilmaz. Successivamente, la domestica di villa Yaman confesserà ad Hunkar di aver dovuto raccontare tutta la verità a Gaffur e la matrona di Cukurova inizierà a temere per le possibili conseguenze. Nel frattempo, un uomo di nome Eyup Karakus si consegnerà al procuratore Julide per aver assassinato Cengaver, ma il giovane Akkaya sospetterà che il responsabile del delitto sia un'altra persona e andrà a parlare con Eyup in carcere.

Saniye racconta a Gaffur la verità su Ercument in Terra amara

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Gaffur troverà Gulten in compagnia del braccio destro di Akkaya e capirà che i due ragazzi si stanno frequentando. Tuttavia, il capomastro della tenuta Yaman non approverà assolutamente questa unione e vorrà, a tutti i costi, impedire che i ragazzi si sposino. Per questo motivo, Saniye si troverà costretta a raccontare a suo marito che Gulten è stata violentata da Ercument, il nipote di Hunkar. Inoltre, la donna gli confesserà anche che è stato Yilmaz a salvare la giovane domestica assassinando il cugino di Demir e nascondendo il suo cadavere.

Yilmaz fa visita in carcere all'assassino di Cengaver

Successivamente, Saniye confiderà alla signora Yaman di aver raccontato tutta la verità a Gaffur su quel terribile giorno in cui Gulten fu violentata. Così, Hunkar inizierà a temere per le possibili conseguenze che questo inaspettato gesto potrà portare alla sua famiglia.

Nel frattempo, Eyup, per conto di Hatip, si consegnerà ai gendarmi rivelando di essere stato lui ad ammazzare Cengaver e verrà portato in carcere. Tuttavia, Yilmaz non crederà alla versione dell'uomo e crederà che l'assassino del suo amico sia un'altra persona. Infine, il giovane Akkaya farà visita in galera ad Eyup.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara che è andata in onda domenica 14 maggio, Fekeli ha incontrato Hunkar per tranquillizzarla sul segreto di cui, ora, ne è venuta a conoscenza anche Behice. Intanto, Mujgan ha trovato un foulard nell'auto di Yilmaz che ha creduto appartenere a Zuleyha. Per questo motivo, la dottoressa si è recata a villa Yaman facendo una scenata di gelosia accusando la signorina Altun di incontrare suo marito di nascosto. Infine, Akkaya ha chiuso un importante affare che potrebbe mettere in apprensione la famiglia di Demir.