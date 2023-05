Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra amara che i telespettatori guarderanno prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame della 3° stagione della soap opera made in Turchia segnalano che un misfatto compiuto da Fikret Fekeli genererà un litigio furente tra i coniugi Akkaya.

Terra amara, anticipazioni: Fikret ruba una lettera dallo studio di Demir

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le prossime puntate trasmesse a breve in televisione annunciano tensioni tra Mujgan e Yilmaz.

Tutto inizierà in occasione della veglia funebre di Hunkar allestita nel ranch della famiglia Yaman.

Fikret userà questo momento per intrufolarsi nello studio di Demir (Murat Ulnamis) dove inizierà a setacciare i suoi documenti. Sarà in questo frangente che il giovane Fekeli si imbatterà nella missiva firmata da Yilmaz, dove Mujgan si accusa del tentato assassinio ai danni di Zuleyha (Hilal Altinbilek). Fikret così deciderà di portare via la lettera per proteggere la pediatra dopo aver stretto con lei un sincero rapporto d'amicizia.

Mujgan scopre che Yilmaz ha le prove per inchiodarla del tentativo omicidio ai danni di Zuleyha

Nelle puntate turche di Terra amara, il misfatto di Fikret avrà vita breve. Mujgan infatti metterà le mani sulla missiva quando cadrà a terra dopo aver messo a posto le camicie di famiglia.

La pediatra rimarrà sconvolta quando leggerà il contenuto della lettera consapevole che Yilmaz ha le prove per inchiodarla del tentato omicidio ai danni di Zuleyha. Mujgan a questo punto non esiterà ad affrontare suo marito che le rivelerà di averlo fatto per impedire che venisse arrestata dopo la denuncia di Demir. La nipote di Behice (Esra Dermanciouglu) non vorrà sentire ragioni incolpando il consorte di averle omesso un dettaglio così importante che poteva allontanarla dal figlio Kerem Ali per moltissimo tempo.

Un problema che non si risolverà il breve tempo.

Il nipote di Ali Rahmet ferma un litigio furente tra i coniugi Akkaya

Fikret cercherà di fermare il litigio furente tra i coniugi Akkaya. Il giovane Fekeli infatti confesserà di essersi introdotto nello studio di Demir per scoprire qualche scheletro nell'armadio della famiglia Yaman.

In questo frangente, il nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik) ammetterà di aver rubato la missiva di denuncia contro Mujgan guadagnandosi così il suo rispetto.

Yilmaz (Ugur Gunes), intanto, confesserà quando accaduto a Cetin. L'ex meccanico rivelerà al suo fedele tirapiedi di nutrire dei sospetti su Fikret (Furkan Pulali) in quanto teme che nasconda un segreto. Un'ipotesi che con il trascorrere del tempo si rivelerà più che fondata.