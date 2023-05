Ci sono tante novità a Tempesta d'amore la soap opera tedesca in onda su Rete 4. Le anticipazioni delle prossime puntate vedranno Ariane in grande difficoltà dopo che verrà arrestata. In realtà, la sua permanenza in carcere sarà breve, visto che riuscirà a cavarsela con uno dei suoi soliti sotterfugi. Quando se la troverà davanti, Lia starà per investire Ariane con la sua macchina ma si fermerà in tempo, rendendosi conto della follia che starà per fare. Furiosa, Kalemberg vorrà vendicarsi di Christoph e non solo e così attaccherà l'hotel. Sarà uno dei piani con conseguenze più nefaste per i Saafeld.

Tempesta d'amore, Constanze rischia di non camminare mai più

Nei prossimi episodi, per Kalemberg arriveranno tempi bui. Stando alle anticipazioni di Tempesta d'amore Christoph inietterà il siero della verità ad Ariane in modo da sapere se ci siano ancora le prove che lo manderebbero in carcere. Saafeld avrà la meglio, visto che l'unica chiavetta che dimostra la sua colpevolezza è in mani sicure.

Nel frattempo, la povera Constanze cadrà rovinosamente da cavallo. Paul e Henning le staranno vicino in ospedale, molto preoccupati per ciò che verranno a sapere dai medici: c'è la possibilità che non possa più camminare. A quel punto, Paul prenderà un'inaspettata decisione.

Anticipazioni di Tempesta d'amore, Ariane vuole distruggere il Fürstenhof

Continuando con gli spoiler della soap opera tedesca in onda su Rete 4 vedremo Ariane progettare un attacco ai danni dell'hotel. A riportare le conseguenze più gravi sarà Christoph, che finirà in ospedale. Kalembreg verrà così arrestata per l'ennesima volta.

Erik riceverà una lettera da Ariane che gli chiederà di farle visita in prigione e di perdonarla. Dietro consiglio di Werner, Erik si recherà dalla sua ex fiamma ma solo per scoprirne i piani.

Christoph malato per colpa di Ariane

Dopo l'assurdo attacco di Ariane, Alfons farà in modo che in albergo torni la normalità. Nel frattempo, Christoph si risveglierà in ospedale, ma si renderà conto di non riuscire più a leggere i numeri sul suo orologio.

Michael sarà piuttosto preoccupato e gli somministrerà dei test neurologici. A causa del trauma cranico subito, a Christoph verrà diagnosticata un'acalculia, che gli impedisce di leggere e capire le cifre numeriche. Intanto, al commissariato, Ariane verrà interrogata a lungo, prima di essere riportata nella sua cella. Kalemberg, in completa solitudine, avrà modo di riflettere sulla sua vita e ripenserà ai bei tempi vissuti con Erik: è forse lui l'uomo che ha sempre amato? Può essere, ma Erik non avrà alcuna intenzione di darle l'ennesima possibilità.