Terra amara si accinge a condire le puntate del 26 e 27 maggio con nuovi colpi di scena. Mentre Cukurova sarà preoccupata per le azioni losche di due misteriosi personaggi, l'alleanza fra gli Yaman e i Fekeli inizierà a tremare. A mettere in crisi queste due famiglie sarà principalmente Mujgan, la quale manderà a Demir un nastro che metterà Zuleyha in una posizione alquanto precaria. Demir non reagirà bene nel vedere la moglie vicina al suo rivale Yilmaz, per questo prenderà la pistola e la porterà lontano. Che sia giunta la sua fine?

Anticipazioni Terra amara 26 maggio: Yaman e Akkaya alleati, Hatip corrotto

Una minaccia incomberà su Cukurova quando due loschi individui avranno la ferma intenzione di mettere mano sulle terre e sulle aziende del paese. Ignorando il perché di questo gesto, le famiglie Yaman e Fekeli si metteranno d'accordo per fermare la minaccia. Così Fekeli si recherà alla Camera di Commercio per convincere gli imprenditori del posto a rispedire al mittente qualsiasi offerta pervenuta. A spalleggiare Fekeli saranno anche il figlio e Demir.

Hatip, che inizialmente si era messo a disposizione degli Yaman e dei Fekeli, si lascerà corrompere da quei loschi personaggi e si tirerà indietro dall'affare. Hatip, inoltre, verrà persino minacciato.

Onde evitare ritorsioni, punterà il dito verso Fekeli, dicendo che è proprio lui l'ostacolo ai loro piani.

Terra amara anticipazioni 27 maggio: Mujgan manda un filmato a Demir

Nell'appuntamento di sabato 27 maggio Hatip riceverà la visita di Saniye, la quale lo informerà di volersi accollare il debito contratto da Gaffur. Inoltre farà in modo che il marito chieda scusa a Cetin per averlo incolpato del furto dei gioielli.

Spazio anche alla gelosia a Terra Amara. Mujgan continuerà a provare una forte repulsione nei confronti di Zuleyha, al punto da fare una folle sceneggiata a Yilmaz. Intanto la dottoressa si sincererà di far recapitare a Demir un nastro in cui si intravedono Zuleyha e Yilmaz insieme a chiacchierare. Come reagirà Demir?

Spoiler Terra amara, Demir punta una pistola contro Zuleyha

Quando qualche giorno dopo giungerà, dalla Germania, un proiettore nuovo, Hunkar e il figlio si accomoderanno nello studio per vedere il nastro ricevuto, convinti che si tratti di una serie di partite di calcio. Sarà così che i due resteranno scioccati dal contenuto del nastro. Furioso Demir tirerà fuori la pistola, spingerà la moglie nell'auto e la condurrà lontano.

Mujgan sarà devastata dai sensi di colpa per la sorte di Zuleyha. Anche Sermin assisterà alla scena. In un primo momento non saprà il vero motivo che ha spinto Demir a comportarsi in quella maniera, perciò deciderà di indagare. Cosa succederà alla madre di Leyla e Adnan?