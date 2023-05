A distanza di quasi due settimane dalla fine dell'edizione 2022/2023 di Uomini e donne, i fan stanno facendo i primi bilanci su quello che è accaduto in studio nei mesi scorsi: a fronte di alcune coppie che si sono formate (la più chiacchierata è sicuramente quella composta da Ida e Alessandro), ci sono stati anche diversi addii non proprio spontanei. Da settembre a maggio, infatti, Maria De Filippi ha mandato via dal parterre del Trono Over almeno 3 protagonisti: Biagio Di Maro, ad esempio, nell'ultima stagione del dating-show è tornato e poi è stato cacciato nel giro di un breve periodo.

Aggiornamenti sul passato di Uomini e Donne

Mentre in rete già circolano i primi rumor sui protagonisti di Uomini e Donne 2023/2024, i fan sono ancora concentrati sull'edizione che ha chiuso i battenti lo scorso 12 maggio.

Anche se su Canale 5 sta andando in onda "il meglio di", la stagione del dating-show è finita e per i prossimi tre mesi e mezzo non ci saranno né registrazioni né anticipazioni.

Il programma di Maria De Filippi, però, ha fatto compagnia al pubblico per circa 9 mesi, regalando quotidianamente colpi di scena e spunti di discussione soprattutto con la sua versione Over.

Le dame e i cavalieri del cast, infatti, hanno animato la maggior parte del tempo a disposizione nelle varie puntate settimanali e l'hanno fatto sia in positivo che in negativo.

Le sfuriate della conduttrice di Uomini e Donne

Nel corso dell'edizione che si è conclusa un paio di settimane fa, dunque, almeno tre protagonisti del cast sono stati mandati via per comportamenti che non sono piaciuti alla padrona di casa.

La prima ad essere allontanata dal Trono Over è stata Pinuccia Della Giovanna. Maria De Filippi ha cercato di far ragionare la dama sul tipo di affetto che Alessandro Rausa provava nei suoi confronti (solo amicizia, e non amore come lei sperava), ma non ci è riuscita neppure dopo diversi tentativi.

In seguito allo svenimento che la signora di Vigevano ha finto di avere in una registrazione (scena che è stata tagliata in fase di montaggio), la presentatrice ha deciso di non riconfermarla nel parterre quando il programma era ancora in onda.

Anche Desdemona Balzano ha dovuto dire addio a Uomini e Donne dopo che varie segnalazioni avevano messo in discussione la sua sincerità: anche in questo caso è stata la conduttrice ad invitare la dama a non tornare nelle puntate successive.

Chi potrebbe tornare a Uomini e Donne

La storia di Biagio Di Maro, invece, è stata un po' diversa rispetto a quella delle signore appena citate. Il napoletano, infatti, non figurava nel parterre maschile all'inizio dell'edizione 2022/2023 e si diceva che non fosse stato riconfermato dalla redazione.

Pochi mesi dopo, però, il cavaliere è tornato agli Elios ed è subito diventato protagonista con frequentazioni brevi e senza lieto fine, il motivo per il quale poi è stato allontanato.

Maria, infatti, ha rimproverato più volte l'uomo prima di indicargli la porta: l'ultima dama che il partenopeo ha conosciuto, è Carla Belotti (che in preda all'ira gli ha anche dato un paio di sberle davanti alle telecamere).

Nel giro di poco tempo, dunque, Biagio è rientrato e poi è stato cacciato dalla padrona di casa, stanca di veder piangere le donne che uscivano a cena con lui.

Per quanto riguarda la prossima stagione, invece, si vocifera di un cambiamento che potrebbe spiazzare i telespettatori: i troni Classico e Over di Uomini e Donne potrebbero essere separati, quindi ogni versione del dating-show avrebbe una puntata dedicata.

Tronisti e corteggiatori, dunque, potrebbero non dover più condividere le registrazioni con le dame e i cavalieri dell'Over.