Continuano a rincorrersi in rete le voci sulle novità che potrebbe proporre la nuova edizione di Uomini e donne. Stando a quello che riportano alcuni siti, infatti, Maria De Filippi potrebbe separare i troni Classico e Over (dedicando ad ogni versione del dating-show una registrazione a parte) e modificare il tetto d'età massima e minima per i protagonisti del cast. Rumor ancora tutti da confermare, infatti, fanno sapere che i prossimi tronisti potrebbero essere tutti 30enni o addirittura 40enni, mentre nel parterre dei senior dovrebbero prevalere dame e cavalieri di almeno 50 anni.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

L'edizione 2023/2024 di Uomini e Donne potrebbe essere all'insegna del cambiamento: stando ai rumor che circolano sul web in questi giorni, la presentatrice starebbe pensando all'eventualità di tornare alle origini del meccanismo e di variare le fasce d'età dei protagonisti del cast.

A settembre, dunque, il Trono Classico potrebbe essere registrato in una data diversa rispetto all'Over, come accadeva fino a 3/4 anni fa: il discreto successo che hanno ottenuto i percorsi degli ultimi tronisti, infatti, starebbe spingendo gli addetti ai lavori a considerare l'ipotesi di dedicare loro una puntata intera e non spezzoni tra una lite e un racconto dei senior.

Novità in arrivo a Uomini e Donne

Un'altra indiscrezione che sta impazzando sui personaggi che animeranno la prossima edizione di Uomini e Donne, è quella sull'età che avranno sia i giovani che i senior del cast.

Per quanto riguarda i quattro ragazzi che si accomoderanno sul trono a settembre, si dice che saranno tutti over 30: già quest'anno la redazione ha scelto di puntare su protagonisti un po' più adulti e c'è chi ipotizza che sulla poltrona rossa potrebbe sedersi anche un 40enne.

Sul fronte dame e cavalieri, invece, le novità riguarderebbero soprattutto le new entry: dato per assodato il fatto che quasi tutti i veterani dovrebbero essere riconfermati, i rumor fanno sapere che l'età dei volti nuovi si aggirerà attorno ai 50 anni o poco più.

Il pubblico, infatti, in questi anni si è mostrato più interessato alle storie dei personaggi di mezza età come Ida, Riccardo, Roberta e Armando; forse soltanto Gemma (che ha 73 anni) rappresenta un'eccezione in questo senso.

Un possibile ritorno a Uomini e Donne

Altri Gossip che stanno circolando in questo periodo di pausa dalle registrazioni, sostengono che Ida Platano potrebbe tornare a Uomini e Donne nell'inedito ruolo di consigliera delle dame e dei cavalieri del Trono Over. La bresciana è amatissima dal pubblico e la redazione potrebbe chiederle di entrare a far parte del cast fisso, andando ad affiancare i riconfermati opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Per quanto riguarda i tronisti dell'edizione 2023/2024, al momento si dice che saranno quattro e tra loro potrebbe esserci qualche ex corteggiatore.

Nella lista dei possibili nuovi protagonisti della versione giovani del dating-show, dunque, attualmente figurano: Alice Barisciani ("non scelta" di Federico Nicotera), Andrea Foriglio (spasimante di Nicole Santinelli e in questi giorni al centro dell'attenzione per un presunto flirt in corso con Roberta Di Padua) e Alessio Campoli (protagonista del trono di Lavinia Mauro ed ex fidanzato di Angela Nasti).

Dopo che Luca Daffrè ha ufficializzato la fine della brevissima frequentazione con Alessandra Somensi (i due si sono detti addio ad una sola settimana di distanza dalla scelta in tv), anche quest'ultima è finita nell'elenco degli ex che potrebbero tornare agli Elios ma in una veste inedita.