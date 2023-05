Colpo di scena nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato segnalano che Zuleyha Altun (Hilal Altibilek) e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) si accingeranno a lasciare per sempre Cukurova, ma qualcosa non andrà per il verso giusto. Demir Yaman infatti apprenderà del piano di fuga della moglie grazie a una rivelazione della cugina.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha e Yilmaz progettano la fuga

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione rivelano che la fuga di Yilmaz e Zuleyha non andrà in porto.

Tutto avrà inizio nel momento in cui la protagonista confiderà all'ex fidanzato che Adnan è in realtà suo figlio quando Mujgan (Melike Ipek Yalova) tenterà di ucciderla. Dopo un iniziale choc, l'ex meccanico deciderà di concedere una seconda chance alla storia con Altun organizzando una fuga lontano da Cukurova insieme ai bambini. Ben presto, il ritorno di fiamma tra i due amanti arriverà alle orecchie prima di Gulten e poi di Hunkar (Vahide Percin), che darà loro il suo benestare. Una cambio di atteggiamento che avverrà quando la matrona entrerà in conflitto con Demir, reo di continuare ad avere rapporti con Sevda (Nazan Kesal), l'amante del suo defunto marito Adnan.

Zuleyha si concede da Gulten, Hunkar e Azize

Nelle puntate turche di Terra amara, previste prossimamente in televisione, Yilmaz comunicherà a Behice di avere intenzione di fare una passeggiata con Kerem Ali. In realtà, l'ex meccanico porterà suo figlio sul luogo scelto per la fuga.

Allo stesso tempo, Zuleyha salirà a bordo della sua autovettura dopo aver detto addio a Gulten Taskin (Selin Genc), Hunkar e la dolce nonnina Azize, se non accadesse un contrattempo.

Nel bel mezzo del tragitto, la protagonista verrà fermata da Demir, che dimostrerà di conoscere i suoi piani di fuga.

Demir costringe la moglie a scendere dalla macchina

Demir costringerà la moglie a scendere dalla macchina e porterà Adnan e Leyla a casa di Sevda, esigendo una spiegazione del suo tentativo di fuga. Ben presto, il pubblico scoprirà che Sermin aveva rivelato al cugino di aver visto Zuleyha salire in auto da sola con i bambini, tanto da capire le sue intenzioni.

Un modo per racimolare qualche soldo in più dalla famiglia Yaman. Il fallimento del piano desterà la reazione folle di Yilmaz e l'ex fidanzata che si scaglieranno furiosi contro Hunkar, ritenuta erroneamente la responsabile di ciò.

In attesa di vedere come evolverà questa story-line, si ricorda che Terra amara è in onda da lunedì alla domenica dalle ore 14:10 su Canale 5.